Immaginate di intervistare più di trentamila automobilisti americani e chiedere loro quali guasti o problemi hanno avuto le loro auto con tre anni di vita. Questo è quello che ha fatto J.D. Power nell'annuale analisi statistica dell'affidabilità delle auto nuove, il Vehicle Dependability Study 2024 che premia Lexus per il secondo anno consecutivo.

Il marchio premium giapponese è infatti primo nella classifica 2024 con 135 PP100 (Problemi Per 100 auto) contro i 147 PP100 di Toyota che si piazza al secondo posto e primo tra i marchi generalisti. Sul terzo gradino del podio c'è poi Buick con 149 PP100.

Più guasti rispetto allo scorso anno

La classifica dell'affidabilità auto 2024 stilata da J.D. Power riporta un dato medio di 190 PP100, peggiore quindi rispetto a quello del 2023 che si fermava a 186 PP100. Questo scadimento dell'affidabilità, relativo ai primi tre anni di utilizzo di auto MY 2021, è spiegato da J.D. Power soprattutto col "tumultuoso" momento di crisi globale legato alla pandemia che ha colpito anche l'industria dell'auto.

Lo studio americano valuta la presenza di ben 184 problemi specifici relativi a nove categorie principali: climatizzazione, assistenti di guida, esperienza di guida, esterni, dotazioni/controlli/display, infotainment, interni, motore e sedili. Nel 2024 l'area più problematica si è rivelata quella dell'infotainment.

A livello di motorizzazioni le auto elettriche sono risultate più colpite da problemi, assieme alle ibride plug-in, con medie di guasti superiori alle auto ibride e a benzina.

La classifica di affidabilità per alimentazione

Benzina (187 PP100) Ibride (191 PP100) Ibride plug-in (216 PP100) Elettriche (256 PP100)

Chi migliora l'affidabilità

Il Vehicle Dependability Study 2024 mostra un miglioramento nell'affidabilità di marchi come Porsche (-33 PP100), Mercedes-Benz (-22 PP100) e Toyota (-21 PP100). In fondo alla classifica dell'affidabilità troviamo invece Land Rover, Audi e Chrysler. Tesla è invece fuori classifica perché non rientra nei criteri della graduatoria.

Lexus NX 350h

J.D. Power Vehicle Dependability Study 2024

Lexus (135 PP100) Toyota (147 PP100) Buick (149 PP100) Chevrolet (174 PP100) MINI (174 PP100) Porsche (175 PP100) Mazda (185 PP100) Kia (187 PP100) BMW (190 PP100) Dodge (190 PP100) Jeep (190 PP100) Media dello studio (190 PP100) Cadillac (196 PP100) Hyundai (198 PP100) Subaru (198 PP100) Nissan (199 PP100) Genesis (200 PP100) RAM (201 PP100) GMC (206 PP100) Honda (206 PP100) Acura (216 PP100) Mercedes-Benz (218 PP100) Infiniti (219 PP100) Ford (239 PP100) Volvo (245 PP100) Lincoln (251 PP100) Volkswagen (267 PP100) Land Rover (268 PP100) Audi (275 PP100) Chrysler (310 PP100)

Tesla (252 PP100)

Toyota piazza 9 modelli al top di altrettante categorie

A livello di modelli, il gruppo vincitore risulta Toyota che conquista ben nove categorie (tra Toyota e Lexus), seguito da General Motors con quattro regine di categoria e BMW a quota due. L'auto più affidabile in assoluto è invece la Porsche 718.

Porsche 718 Spyder RS

Auto più affidabile

Porsche 918

Compact Car

Toyota Corolla Honda Civic Toyota Prius

Compact Premium Car

Lexus IS BMW Serie 4 BMW Serie 3

Midsize Car

Toyota Camry Chevrolet Malibu Hyundai Sonata

Midsize Premium Car

Lexus ES

Premium Sporty Car

Porsche 718 Chevrolet Corvette

Small SUV

Buick Encore Toyota C-HR Chevrolet Trax

Small Premium SUV

BMW X1 Volvo XC40

Compact SUV

Chevrolet Equinox Buick Envision Toyota RAV4

Compact Premium SUV

Lexus NX Cadillac XT4 Porsche Macan

Midsize SUV

Toyota 4Runner Jeep Grand Cherokee Toyota Venza

Midsize Premium SUV

Lexus RX Lexus GX

Upper Midsize SUV

Chevrolet Traverse Buick Enclave Toyota Highlander

Upper Midsize Premium SUV

BMW X6 Porsche Cayenne BMW X5

Large SUV

Chevrolet Tahoe

Minivan

Kia Sedona Toyota Sienna Honda Odyssey

Midsize Pickup

Toyota Tacoma Chevrolet Colorado Ford Ranger

Large Light Duty Pickup

Toyota Tundra GMC Sierra Chevrolet Silverado Ram 1500

Large Heavy Duty Pickup