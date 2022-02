Ogni anno J.D. Power stila la classifica per affidabilità dei modelli maggiormente diffusi negli Stati Uniti. L’analisi prende come riferimento solo i veicoli posseduti negli ultimi 3 anni e il numero di problemi rilevati ogni 100 auto negli ultimi 12 mesi.

In passato, classifiche di questo tipo hanno visto primeggiare soprattutto Toyota e Lexus, ma quest’anno sono emerse alcune interessanti sorprese.

Trend in peggioramento

Il dato più interessante riguarda la media dei problemi rilevati in questa nuova indagine che si attesta a 192. Un peggioramento importante se si considera che nel 2021 la media si fermava a 121.

In ogni caso, a “trionfare” nella classifica di quest’anno è Kia con 145 problemi ogni 100 auto, seguita dall’americana Buick (nell’orbita di General Motors) con 147. Al terzo e quarto posto, invece, ci sono Hyundai e il suo marchio premium Genesis rispettivamente con 148 e 155. Lexus, la primatista della scorsa analisi, è solo sesta con 159 problemi (rispetto agli 81 dell’anno scorso) dietro a Toyota con 158.

La prima Casa europea in classifica è Porsche con 162 guasti ogni 100 modelli al settimo posto. Appena sotto la media di 192 troviamo Mercedes (195) e Jeep (201), mentre agli ultimi posti ci sono Volvo (256), Ram (266) e Land Rover (284). Come l’anno scorso, Fiat non è stata inserita in classifica perché non era disponibile un campione di auto sufficientemente rappresentativo negli USA.

La classifica completa

Problemi con la tecnologia

Nell’indagine si conferma il trend delle passate edizioni. A causare i maggiori grattacapi ai proprietari non sono più i problemi meccanici (sempre meno frequenti), ma quelli riguardanti l’elettronica e le funzionalità tecnologiche.

In particolare, l’infotainment ha rappresentato oltre la metà delle segnalazioni ogni 100 guasti rilevati. C’è anche da dire che buona parte di questi problemi sono di lieve entità e sempre più auto sono equipaggiate con aggiornamenti automatici over-the-air per correggere eventuali bug o malfunzionamenti.

Lexus si “consola” coi premi per modello

Oltre ai singoli marchi, J.D. Power ha preso in esame i singoli segmenti di mercato, i quali, lo ricordiamo, seguono una classificazione differente rispetto a quella europea.

Nella categoria Compact Car, la palma di modello più affidabile è andata alla Toyota Corolla, mentre tra le Compact Premium Car c’è stata l’affermazione della BMW Serie 4. Tra le Compact Sporty Car è stata premiata la Mazda MX-5, mentre tra i SUV hanno ottenuto riconoscimenti le Lexus NX, RX e UX, la Kia Sorento e la Hyundai Santa Fe.

In generale, invece, l’auto più affidabile in assoluto è stata la Porsche 911.