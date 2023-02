Quali sono le auto più affidabili e con meno problemi? Per rispondere a questa domanda arriva l'annuale rapporto affidabilità di J.D. Power che stila una graduatoria delle auto con tre anni di vita vendute negli Usa in base al numero di guasti rilevati.

Sulla base delle risposte a un sondaggio che ha coinvolto 30.062 clienti americani il Vehicle Dependability Study 2023 di J.D. Power mette in fila le marche auto secondo un indice di affidabilità chiamato PP100.

Lexus è prima con meno guasti

Questo esprime semplicemente il numero di problemi per cento veicoli, con un numero più basso che indica migliore affidabilità e uno più alto che segnala i brand meno affidabili.

Per fare un paio di facili esempi, vediamo che Lexus guadagna la corona di marchio con meno guasti per le auto immatricolate nuove nel 2020 negli Stati Uniti, con un punteggio di 133 (26 punti meglio del 2022), mentre all'ultimo posto c'è Land Rover con 273. Il tutto con una media di 186 per l'intera classifica annuale (+6 punti sulla classifica 2022).

Lexus UX

J.D Power Vehicle Dependability Study 2023, la classifica

Lexus - 133

Genesis - 144

Kia - 152

Buick - 159

Chevrolet - 162

Mitsubishi - 167

Toyota - 168

Hyundai - 170

MINI - 170

Nissan - 170

Dodge - 172

Cadillac - 173

Mazda - 174

GMC - 175

BMW - 184

Media 2023 - 186

RAM - 189

Jeep - 196

Honda - 205

Infiniti - 205

Porsche - 208

Acura - 211

Subaru - 214

Volvo - 215

Volkswagen - 216

Chrysler - 226

Jaguar - 229

Mercedes-benz - 240

Ford - 249

Audi - 252

Lincoln - 259

Land Rover - 273





Tesla - 242

Genesis seconda e Kia terza

Lexus riesce quindi a riprendersi quel primo posto che lo scorso anno le era stato tolto da Kia, il marchio coreano che nel 2023 è terzo assoluto e primo dei generalisti "non premium" con 152 punti (in calo di 7 punti).

Genesis GV60 Kia Sportage

Secondo assoluto è invece un altro marchio premium come Genesis che fa parte del gruppo Hyundai e si sta espandendo anche in Europa. Con 144 problemi per 100 auto migliora di 11 punti sullo scorso anno.

Tra i marchi che registrano i cali di affidabilità più evidenti rispetto al sondaggio dello scorso anno sono da segnalare Ford, in giù di 61 punti e Mercedes-Benz che flette di 45 punti. Inserito per la prima volta nello studio è il marchio Tesla, presente con 242 punti, ma fuori classifica per J.D Power perché la Casa texana non consente in alcuni Stati americani l'accesso alle informazioni dei clienti.

Le vincitrici per categoria

L'annuale studio firmato J.D Power attribuisce anche dei premi alle auto più affidabili per ogni segmento, classifica vinta dal gruppo Toyota con sei primi posti: Lexus NX, Lexus RX, Toyota C-HR, Toyota Highlander, Toyota Sienna e Toyota Tacoma. Tra l'altro RX e C-HR sono le più affidabili in assoluto con un punteggio di 111 ciascuna.

Toyota C-HR

BMW e General Motors si fermano a quattro riconoscimenti ciascuno, attribuiti a BMW Serie 4, BMW X2, BMW X5, MINI, Chevrolet Blazer, Chevrolet Silverado HD, Chevrolet Tahoe e GMC Sierra. Il gruppo Hyundai arriva a tre premi di categoria per Kia Forte, Kia Optima e Kia Sportage.