Conosciuto in Europa e nel mondo per i suoi SUV, crossover e pick-up, il Gruppo GWM (Great Wall Motors) pare essere intenzionato a nuovi segmenti nei prossimi anni. Quello delle berline. Ma non in maniera convenzionale.

Secondo quanto riportato dalla stampa cinese infatti in quel di Great Wall starebbero sviluppando un progetto per produrre una berlina di lusso - conosciuta attualmente con il nome in codice ZX - per fare concorrenza a Rolls-Royce e Bentley. Il gotha mondiale del lusso.

Altissima gamma

Il nome ufficiale non è ancora stato deciso - ed è improbabile che possa rimanere ZX - sappiamo però che la berlina cinese di super lusso sarà lunga circa 5,5 metri, come una Rolls-Royce Ghost. Inizialmente sarà venduta in Cina e competerà anche con le controparti cinesi firmate Hongqi, brand del Gruppo FAW.

Ad anticiparla per ora ci pensa un primo semplice teaser, a mostrare il profilo dell'auto, con un andamento molto simile alle rivali. Muso lungo, abitacolo spazioso e terzo volume raccordato in maniera dolce al lunotto. Non mancheranno vistose cromature per i profili e cerchi in lega che, a quanto pare, supereranno facilmente i 20". Sappiamo bene però come in un segmento del genere la differenza la facciano gli interni, dei quali non esistono ancora immagini.

Rolls-Royce Ghost Black Badge Ekleipsis Private Collection Bentley Flying Spur Speed

Possiamo solo supporre la presenza di monitor in ogni dove, ettari di pelle e altri materiali pregiati e grande cura per i dettagli. Poi c'è l'aspetto - di certo non secondario - della tradizione. Bentley e Rolls-Royce sono nomi legati a doppio nodo al concetto di opulenza in auto, un brand completamente nuovo riuscirà a convincere i facoltosi clienti dei brand inglesi, o chi per la prima volta vuole regalarsi una berlina di super lusso?

Dal punto di vista meccanico sappiamo che la ZX sarà pronta per l'elettrificazione, senza però dettagli sul tipo di powertrain che monterà.