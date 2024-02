Grandi novità: la scorsa settimana Toyota ha presentato una Corolla Cross rinnovata, ma per ora sembra destinata ai soli mercati asiatici.

La filiale Toyota in Thailandia ha condiviso i dettagli della Corolla Cross offerta in quella regione del mondo, che sfoggia una griglia a nido d'ape e una fascia anteriore con nuovi fari a LED e alcuni aggiornamenti interni.

Potrebbe trattarsi di un'anticipazione di ciò che accadrà con la Corolla Cross che viene venduta da noi, anche se Toyota non ha ancora confermato nulla.

Nuovo volto

Diamo un'occhiata più da vicino a come questa Corolla Cross differisce da quella che conosciamo. Il frontale, sebbene simile all'ibrido, presenta una fascia completamente diversa. Le grandi prese d'aria angolari orientate verticalmente si trovano sotto i fari ridisegnati, conferendo un tocco di sportività al volto. La griglia con motivo a rete non è più così evidente e la trama a esagoni si fonde con la carrozzeria al di sotto di una stretta striscia che collega i fari. Inoltre, separa la fascia superiore dal cofano.

Tutte queste modifiche esterne presentate in Thailandia fanno pensare a un prossimo stile unico per il frontale di tutte le motorizzazioni, con e senza elettrificazione ibrida.

Gli interni per la Thailandia

All'interno, la Corolla Cross thailandese dispone di un display digitale per il quadro strumenti da 12,3 pollici che si aggiunge al touchscreen centrale da 10,1 pollici.

Le possibili modifiche al propulsore sono un punto irrilevante, in quanto la Thailandia utilizza il quattro cilindri da 1,8 litri di Toyota in due allestimenti ibridi e in una configurazione non elettrificata. In Europa la Corolla Cross è invece disponibile solo in versione full hybrid con il motore 1.8 da 140 CV o col 2.0 da 197 CV, quest'ultimo disponibile anche con trazione integrale elettrica.

Fotogallery: Toyota Corolla Cross 2024 (Thailandia)

3 Foto

E questo ci porta alla grande domanda. Questa Toyota Corolla Cross restyling 2024 è destinata anche agli altri mercati internazionali? La cosa più probabile è che questo aggiornamento di stile sia riservato solamente ad alcuni Paesi asiatici, cosa non rara nella vasta gamma di Toyota.

Insomma, sembra difficile che un modello nuovo come la Corolla Cross, in vendita in Italia da fine 2022, possa già essere sottoposto a un prematuro restyling anche nel Vecchio Continente.