Ci sono auto che fanno sognare, anche in scala 1:8. L'ultima creazione dei professionisti di Amalgam è una Lamborghini Countach LP400 del 1974, come sempre fedelissima all'originale in una miriade di dettagli.

Aprendo verticalmente le portiere si vedono le manovelle dei finestrini, le tasche delle portiere, il quadro degli indicatori, il cambio manuale, lo stereo, gli altoparlanti... tutto fedelmente riprodotto, c'è persino un posacenere nella console centrale. Per questo i prezzi partono da 19.995 dollari (circa 18.500 euro al cambio attuale).

Il mitico V12 della Casa si è fatto piccolo

Il progetto Countach, lo ricordiamo, nasce grazie alla linea di Marcello Gandini e alla meccanica di Paolo Stanzani. Il suo cuore pulsante è il mitico V12 della Casa del Toro in un'inedita versione da 5,0 litri e 440 CV che su questo modellino è stato riprodotto in maniera perfetta e incastonato longitudinalmente tra i passaruota.

Il V12 da 5,0 litri della Lamborghini Countach in scala 1:8 La ruota di scorta in miniatura

Ci sono anche altri dettagli degni di nota, come i componenti dei freni o la ruota di scorta, e bisogna sottolineare che nella parte anteriore si può "giocare" con i fari, che si possono tenere alzati o abbassati.

Rossa o gialla?

Amalgam costruirà 199 repliche in scala 1:8, disponibili in Giallo Fly (giallo) o in Rosso (rosso). Il progetto Countach ha richiesto 4.000 ore di sviluppo e ciascun modellino è realizzato da un piccolo team specializzato che impiega circa 400 ore di lavoro.

La Lamborghini Countach in scala 1:8 in Rosso La Lamborghini Countach in scala 1:8 in Giallo Fly

Inoltre, dal momento che si tratta di una produzione limitata realizzata in gran parte su ordinazione, gli acquirenti possono scegliere di personalizzare la propria Lamborghini Countach, tuttavia Amalgam non offre dettagli in merito o un'idea del prezzo.

Amalgam ha invece annunciato che presto presenterà un'altra Lamborghini in scala 1:8: una Revuelto. Al momento esistono solo dei rendering, ma già è noto che il prezzo partirà da circa 16.450 dollari per la versione standard di lancio (circa 15.300 euro).