Lunghezza: 4.600 mm

Larghezza: 1.855 mm

Altezza: 1.690 mm

Passo: 2.690 mm

Bagagliaio: 580/1.690 litri (520/1.604 litri per le versioni ibride plug-in)

La Toyota RAV4 è stata uno dei primi SUV della storia. Evoluta nel corso del tempo a livello di motori e tecnologie, da qualche anno è offerta solo con powertrain ibridi, di tipo full o plug-in: due versioni che differiscono principalmente, a livello di dimensioni, nel bagagliaio.

Il modello 2024, già ordinabile con prezzi a partire da 41.500 euro, è stato leggermente rinnovato dai designer della casa, che hanno introdotto un frontale inedito, dotato di fari più sottili e aggressivi, e un nuovo sistema di infotaiment interno più grande.

Toyota RAV4, le dimensioni

La Toyota RAV4 è lunga 4,60 metri (4.600 mm), 10 cm in meno della rivale Honda CR-V, con larghezza di 1,85 metri (1.855 mm), altezza di 1,69 (1.690 mm) e passo - la distanza tra il centro ruota anteriore e quello posteriore - di 2,69 (2.690 mm). Dimensioni che ne fanno un SUV medio a tutti gli effetti, soprattutto in lunghezza.

Toyota RAV4 GR Sport

Toyota RAV4, abitabilità e bagagliaio

Gli interni della Toyota RAV4 sono razionali e ben fatti. Il SUV giapponese, infatti, dà l’idea di essere un’auto pronta davvero a tutto e che ha intenzione di durare per molti anni. Tutti i materiali di cui è rivestita sono di ottima qualità, con la parte superiore della plancia morbida.

L'abitabilità è qualcosa che da sempre contraddistingue il modello giapponese. La RAV4, soprattutto in questa sua ultima generazione è infatti molto spaziosa, anche al posteriore dove è pronta ad accogliere seggiolini e bambini. Peccato solo che i sedili si possano abbattere esclusivamente in modalità 80/20.

Toyota RAV4, gli interni Toyota RAV4 Adventure

Il bagagliaio della RAV4 è uno dei più grandi della sua categoria, con forme piuttosto regolari e variabile solo di pochi litri nel caso in cui si scelga una versione ibrida plug-in. La capacità con 5 occupanti passa da un minimo di 520 litri di quest'ultima a un massimo di 580 litri delle versioni full hybrid con batteria più piccola, valori simili a quelli offerti da station wagon ben più grandi a livello di dimensioni.

Parlando infine dei motori, il SUV giapponese è disponibile unicamente con il 2.5 aspirato a 4 cilindri abbinato o alla tecnologia full hybrid, con uno o due motori elettrici nel caso in cui si scelga la trazione anteriore o integrale, o alla tecnologia plug-in, che aggiunge una batteria più grande da 18,1 kWh, per quasi 80 km di autonomia a zero emissioni (dichiarati secondo il ciclo WLTP).

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione 2.5 HEV 218 CV Benzina + elettrico Anteriore, cambio automatico CVT 2.5 HEV AWD-i 222 CV Benzina + 2 elettrici Integrale, cambio automatico CVT 2.5 PHEV AWD-i 306 CV Benzina + 2 elettrici Integrale, cambio automatico CVT

Toyota RAV4 GR Sport

Toyota RAV4, le concorrenti con dimensioni simili

Il segmento della Toyota RAV4, considerando auto con una lunghezza compresa tra i 4,50 e i 4,70 metri, è ricco di proposte, soprattutto di brand generalisti. Per esempio troviamo la Honda CR-V e la Nissan X-Trail, entrambe sempre dal Giappone, oppure la nuova Volkswagen Tiguan e la Opel Grandland dalla Germania. Quasi tutte offrono a listino versioni sia full hybrid che plug-in.