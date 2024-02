L'intelligenza artificiale sta prendendo sempre più piede. ChatGPT esiste da circa un anno e conta già 100 milioni di utenti attivi ogni settimana. OpenAI, l'azienda che ha sviluppato il software, possiede anche DALL-E, che funge da modello testo-immagine. Questa settimana è stato annunciato Sora, un modello di intelligenza artificiale in grado di creare video sulla base di input testuali.

Per dimostrare il realismo di questi video, OpenAI ha pubblicato una clip di 20 secondi con un sosia del classico Land Rover Defender che affronta una strada sterrata.nIl risultato è impressionante e in qualche modo inquietante; ci fa onestamente domandare cosa sia reale e cosa no.

Il video e il testo che lo ha generato

Proprio come ChatGPT, Sora continuerà a migliorare con i successivi aggiornamenti, confondendo ulteriormente il confine tra realtà e contenuti generati dall'intelligenza artificiale. Per quanto riguarda la realizzazione di questo video, ecco la richiesta di testo che lo ha portato alla realizzazione:

"La telecamera segue un SUV d'epoca bianco con un portapacchi nero mentre sfreccia su una ripida strada sterrata circondata da pini su un ripido pendio di montagna, la polvere si solleva dai pneumatici, la luce del sole illumina il SUV mentre sfreccia sulla strada sterrata, proiettando una calda luce sulla scena. La strada sterrata curva dolcemente in lontananza, senza altre auto o veicoli in vista. Gli alberi ai lati della strada sono sequoie, con macchie di verde sparse. L'auto, vista da dietro, segue la curva con facilità, dando l'impressione di percorrere il terreno accidentato. La strada sterrata è circondata da colline e montagne scoscese, con un cielo azzurro e limpido, con nuvole a batuffolo".

Questo è solo l'inizio

I video generati dall'intelligenza artificiale hanno fatto molta strada in un tempo relativamente breve. Anche se questo filmato non è perfetto e sembra ancora a metà strada tra un videogioco e la realtà, ha alle spalle un potenziale di miglioramento significativo.

OpenAI nota che Sora "potrebbe avere difficoltà a simulare accuratamente la fisica di una scena complessa e potrebbe non comprendere istanze specifiche di causa ed effetto".

Tuttavia, questo video di un SUV bianco e squadrato, soprannominato "Danover", che affronta una strada stretta e polverosa sembra spaventosamente realistico. A meno che non si cerchi deliberatamente qualcosa di strano, si potrebbe confondere con un vero video girato con una GoPro.