Da tema di film e libri di fantascienza l'intelligenza artificiale sta diventando sempre più un tema di attualità, con numerose aziende intente a sviluppare software in grado di comprendere alla perfezione il linguaggio naturale, imparare ed evolversi in autonomia. Nessuno scenario apocalittico, sia chiaro.

Un tema che interessa sempre più le Case auto, sia per i sistemi di infotainment sia per le tecnologie di guida autonoma. Temi che saranno al centro di AI Lab, nuova società fondata dal Gruppo Volkswagen incentrata proprio sull'intelligenza artificiale e le sue applicazioni sui veicoli di domani.

Ricerca e sviluppo

Come specificato nel comunicato stampa la nuova realtà non svilupperà internamente nuovi progetti ma si propone di fare da "incubatore" per nuove tecnologie ideate da partner esterni, per poi svilupparle producendo i primi prototipi. Il team di AI Lab vede al suo interno esperti del settore e collaborerà con ogni singolo brand del Gruppo, così da poter poi implementare eventuali nuove tecnologie su vari modelli.

Riconoscimento vocale avanzato, cicli di ricarica ottimizzati, manutenzione predittiva e comunicazione V2V (vehicle to vehicle) e V2X (vehicle to X) saranno al centro del lavoro di AI Lab. Tecnologie in parte già oggi disponibili, ma le cui potenzialità sono ancora tutte da esplorare a fondo.

"Puntiamo a collegare gli ecosistemi digitali esterni con il veicolo, creando un'esperienza di prodotto ancora migliore. La collaborazione con le aziende tech è di fondamentale importanza per noi. In futuro, renderemo la cooperazione ancora più semplice in termini di organizzazione e cultura" ha commentato Oliver Blume, CEO del Gruppo Volkswagen e di Porsche AG.

Gli interni della Volkswagen Golf 2024 Skoda e ChatGPT

Intelligenza artificiale oggi

L'annuncio della nascita di IA Lab arriva a pochi giorni da quello relativo all'integrazione di ChatGPT sui modelli Volkswagen e Skoda, con il chatbot più famoso del web utilizzato per migliorare i comandi vocali, dando la possibilità di conversare con linguaggio naturale andando oltre i classici assistenti cui siamo abituati.