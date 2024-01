L'intelligenza artificiale sarà presente su un numero sempre maggiore di auto. Al CES di Las Vegas Mercedes lo ha annunciato per il nuovo sistema operativo MB.OS, che debutterà sulla CLA di prossima generazione e sarà disponibile anche come aggiornamento dell'MBUX attuale. Volkswagen ha comunicato che ChatGPT sarà integrato sui sui modelli a partire della nuova Volkswagen Golf che vedremo a breve.

Ora, come da programma per il gruppo tedesco, tocca a Skoda, che integrerà il chatbot ChatGPT basato sull'intelligenza artificiale nel suo assistente vocale Laura.

Cosa si farà e su quali auto

Grazie a questa nuova funzione (alimentata da Cerence Chat Pro di Cerence Inc.) si potrà accedere a un vasto database di intelligenza artificiale e, per esempio, farsi leggere i contenuti durante la guida. L'assistente vocale Laura potrà controllare l'infotainment, la navigazione, il climatizzatore e rispondere a domande di cultura generale. In futuro, l'intelligenza artificiale fornirà ulteriori informazioni in risposta a domande sempre più complicate.

Skoda e ChatGPT

Le prime Skoda con intelligenza artificiale a bordo saranno quelle basate sulle piattaforme MEB GP e MQB EVO a partire dalla metà del 2024. Più in dettaglio, significa che questa nuova funzione sarà disponibile sulla Skoda Enyaq, la Superb e la Kodiaq di nuova generazione e la Octavia aggiornata.

Dati al sicuro

Skoda assicura che i dati personali e le informazioni sul veicolo resteranno sempre protetti. L'assistente vocale viene attivato con "Ok, Laura" o con il rispettivo pulsante al volante e, se la richiesta non può essere soddisfatta dal sistema, viene inoltrata in forma anonima all'intelligenza artificiale.

ChatGPT non accede ai dati del veicolo o alle informazioni personali e, assicura il costruttore, "tutte le interazioni vengono immediatamente cancellate dopo l'elaborazione per garantire i più alti standard di protezione dei dati. Questa nuova funzione sarà disponibile anche in altri modelli dei marchi del Gruppo Volkswagen".

"L'integrazione di ChatGPT nel nostro assistente vocale Laura è solo l'ultimo modo in cui Skoda adatta la tecnologia avanzata per migliorare l'esperienza di guida - dice Klaus Zellmer, CEO di Skoda Auto - . Tutto rimane a mani libere per il conducente e la sicurezza dei dati rimane una priorità. Sono certo che i clienti apprezzeranno questa nuova e moderna funzione".