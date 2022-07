Dal primo settembre il Gruppo Volkswagen sarà guidato da Oliver Blume. Herbert Diess si dimetterà dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, come stabilito oggi dal Consiglio di Sorveglianza. Oliver Blume assumerà quest'importante carica mantenendo comunque il suo ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG e continuando a svolgere quest'ultima funzione anche dopo un'eventuale IPO.

Nella riunione, il Consiglio di Sorveglianza ha anche deciso che il CFO del Gruppo Arno Antlitz assumerà pure la posizione di COO, assistendo Blume nelle operazioni quotidiane.

Chi è Oliver Blume

"Oliver Blume ha dimostrato le sue capacità operative e strategiche in varie posizioni all'interno del Gruppo e in diversi marchi e ha gestito Porsche AG da un punto di vista finanziario, tecnologico e culturale con grande successo per sette anni consecutivi", dice il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, Hans Dieter Pötsch.

Blume è infatti entrato nel Gruppo Volkswagen nel 1994 e, da allora, ha ricoperto posizioni dirigenziali per i marchi Audi, Seat, Volkswagen e Porsche (dal 2015 è Presidente del Consiglio di gestione di Porsche e dal 2018 è membro del Consiglio di gestione del Gruppo).

Ora, spiega Hans Dieter Pötsch, Blume è "la persona giusta per migliorare ulteriormente l'attenzione al cliente e il posizionamento dei marchi e prodotti" del Gruppo.

Cosa lascia Diess

Herbert Diess era stato nominato CEO del Gruppo Volkswagen ad aprile 2018 e da dicembre 2021 guidava i marchi "volume" (un lavoro portato avanti con il supporto di Ralf Brandstätter per il marchio Volkswagen) e tutta la divisione software del Gruppo.

In questi anni Diess ha proposto molte idee di prodotto innovative, ha ridisegnato il portafoglio prodotti e ha stabilito un chiaro focus sull'elettrificazione. Ha riorganizzato il lavoro dando un nuovo orientamento del personale del top management e dei membri del Consiglio di gestione del marchio e si è concentrato sul mercato dei capitali salvaguardando la redditività dei siti chiave del Gruppo.

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, Hans Dieter Pötsch, lo ha ringraziato a nome dell'intero Consiglio: "Durante il suo mandato come Presidente del Consiglio di gestione della marca Volkswagen Passenger Cars e come Presidente del Consiglio di gestione del Gruppo, Herbert Diess ha svolto un ruolo fondamentale nel portare avanti la trasformazione dell'azienda. Il Gruppo e i suoi marchi sono vitali per il futuro; le sue capacità innovative e il suo potere di guadagno sono stati rafforzati. Diess ha dimostrato in modo impressionante la velocità e la coerenza con cui è riuscito a portare avanti processi di trasformazione di ampia portata. Non solo ha guidato l'azienda attraverso acque estremamente turbolente, ma ha anche implementato una strategia fondamentalmente nuova".