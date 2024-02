Non solo BYD. Ci sono anche Tesla e almeno altre due Case cinesi fra i piani del Governo per un secondo Costruttore d'auto in Italia. La rivelazione è di Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, che svela i piani dell'Esecutivo durante un'audizione alla Camera.

"Abbiamo riscontri positivi", sono le parole pronunciate dal responsabile del Mimit e riportate dall'agenzia di stampa Reuters. Il Governo sarebbe in trattative da mesi per portare Elon Musk e soci nella Penisola. Il ceo della Casa - ricordiamo - è stato infatti a Roma nello scorso dicembre per partecipare ad Atreju 2023, la convention di Fratelli d'Italia, ovvero il partito di cui la premier Giorgia Meloni è presidente.

Oltre a Tesla, poi, l'Esecutivo corteggia tre Costruttori cinesi, che avrebbero già visitato il nostro Paese per valutare eventuali investimenti. Uno di questi è quasi sicuramente BYD, come rivelato dal ceo europeo della Casa durante il Salone di Ginevra.

L'obiettivo finale è produrre 1,3 milioni di veicoli in Italia. Più precisamente, 1 milione di auto e 300.000 furgoni. "Siamo consapevoli - aggiunge Urso - che è impossibile per Stellantis raggiungere da sola" questo target.

L'Italia polo di produzione?