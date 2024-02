Gli incentivi auto 2024 sono il grande tema di questi giorni. Da una parte la partenza ritardata rispetto a quanto preventivato, dall'altra le anticipazioni date tempo dal ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, circa una rimodulazione da attuare in secondo momento, solo dopo l'incontro al tavolo automotive aperto oggi.

Per ora mancano ancora dichiarazioni ufficiali ma, stando a quanto emerso nelle prime ore, il governo sarebbe pronto a mettere sul piatto 940 milioni di euro per sostenere il rinnovamento del parco auto italiano. Ampliando anche la platea di beneficiari. Ecco cosa è emerso.

Più sconti

Prima di tutto la tabella degli incentivi auto sembra destinata effettivamente a cambiare, seguendo lo schema anticipato tempo fa, con sconto massimo di 13.750 per chi acquista un'auto elettrica e ha un ISEE inferiore a 30.000.

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente tornerà quindi a fare a discriminante per stabilire l'importo dell'Ecobonus auto, assieme ad altri parametri come la rottamazione o meno di una vecchia auto e la classe inquinante che, sempre secondo le anticipazioni, comprenderà anche le Euro 5 (attualmente si ferma a Euro 4). Inoltre per possessori di licenza taxi o Ncc gli incentivi saranno raddoppiati.

Altra grande novità la possibilità di usufruire di incentivi auto anche per l'acquisto di un modello usato, con sconto di 2.000 euro, solo per modelli categoria M1 e omologati Euro 6, con valore non superiore a 25.000 euro.

Tornano poi gli incentivi per le colonnine di ricarica - con sconto fino all'80% sul prezzo di acquisto e installazione per un massimo di 1.500 euro per i privati e 8000 euro per i condomini.

Ultimo appello

Sempre secondo quanto riportato il ministro Urso avrebbe indicato la rimodulazione degli incentivi come una sorta di ultima chiamata. Il titolare del ministero delle Imprese e del Made in Italy se l'iniezione di nuovi fondi non dovesse funzionare a livello di immatricolazioni e svecchiamento del parco auto, ulteriori risorse verranno destinate "a sostegno della nostra filiera e a incentivare nuovi stabilimenti produttivi nel nostro Paese".

Incentivi auto 2024: la nuova tabella