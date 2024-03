La Renault 5 era una delle novità 2024 più attese, il remake in versione completamente elettrica della piccola francese prodotta dal 1972 al 1984. Niente possibilità di averla con motorizzazioni benzina o elettrificate, inserendosi in una strategia sempre più "alla spina" per la Casa francese. Che però non ha intenzione di abbandonare i motori termici, almeno per i prossimi 10 anni.

A dichiararlo è stato Fabrice Cambolive, ceo della Losanga, nel corso di un'intervista rilasciata ad Automotive News in occasione del Salone di Ginevra 2024. "La nostra strategia è quella di avere 'due gambe' in ogni segmento: una gamma ICE [motore a combustione interna] con tecnologia ibrida e un modello completamente elettrico".

Dipende dalla domanda

Una dichiarazione che segue quanto detto nel 2022 da Luca De Meo, amministratore delegato del Gruppo, secondo il quale Renault avrebbe commercializzato solo auto elettriche in Europa a partire dal 2030, con 5 anni di anticipo rispetto allo stop a benzina e diesel importo dall'Unione Europea. Tutto però dipenderà dalle condizioni del mercato.

Ora come ora la vendita di auto elettriche nel Vecchio Continente non sta accelerando come previsto (e sperato), facendo sorgere interrogativi sulla reale volontà dei consumatori passare alla mobilità alla spina, più costosa e dipendente dalle infrastrutture di ricarica presenti sul territorio.

Renault 5 2024

"Per me la questione non è passare solo ai veicoli elettrici nel 2030: seguiremo le tendenze con due offerte molto competitive nella nostra gamma, su entrambe motorizzazioni" ha affermato Cambolive "Questa strategia potrebbe funzionare per i prossimi 10 anni".

Piccolo è bello

Eppure l'elettrico nella Regie sta funzionando: Cambolive ha detto che la nuova Renault 5 ha una lista d'attesa di 50.000 nomi, non male per un'auto presentata appena 4 giorni fa e ancora da provare. La commercializzazione inizierà a maggio con la versione da 52 kWh, alla quale seguirà quella meno costosa con batterie da 40 kWh.

Renault Twingo Concept

Con lei la Casa inizierà a concentrarsi maggiormente sulle piccole - una priorità stando a quanto dichiarato da De Meo sempre al Salone di Ginevra 2024 - dopo aver lanciato numerosi modelli nel segmento delle compatte e delle medie. La prossima "grande" novità dovrebbe essere la nuova Twingo, prevista per il 2026.