Sono passati 20 anni dalla presentazione del concept Trepiuno, la "madre" della 500 moderna disegnata dal Centro Stile Fiat. Per celebrare questo importante anniversario, il team di Heritage ha deciso di creare la 500 Tributo Trepiuno, destinata agli appassionati collezionisti in tutto il mondo.

Questa edizione speciale sarà prodotta, certificata e venduta proprio dalla divisione Heritage e viene spiegata in un video da Roberto Giolito, che in passato ha guidato l'Advanced Design Studio del Gruppo FIAT ed è attualmente a capo di Stellantis Heritage (Alfa Romeo, FIAT, Lancia, Abarth).

Richiamo al passato

Realizzata nell'ambito del programma "Reloaded By Creators", la 500 Tributo Trepiuno del 2024 prende ispirazione dalla 500 Hybrid. Attraverso un importante lavoro sulle tonalità e sui materiali, si propone di far rivivere l'atmosfera di due decenni fa.

Esteticamente, la 500 Tributo Trepiuno si distingue per la sua carrozzeria bianca (un omaggio alla colorazione del concept del 2004), con particolari come i fari posteriori con dettagli rossi e i loghi "FIAT" su sfondo blu.

Fiat 500 Tributo Trepiuno Fiat 500 Tributo Trepiuno e il concept Trepiuno

Richiamando alla mente il logo del 1999, creato in occasione del centenario del marchio, la vettura presenta cerchi Sport a cinque razze sdoppiate con coprimozzi dedicati.

Interni da collezione

All'interno, l'abitacolo della Fiat riprende lo schema bicolore del concept originale. Si trovano quindi i sedili anteriori rivestiti in pelle pieno fiore bianca e rossa bruno con cuciture specifiche e i sedili posteriori con rivestimento bianco per la seduta e rosso bruno per lo schienale, tutti impreziositi dal logo "Trepiuno XX" ricamato.

Gli interni della 500 Tributo Trepiuno

I rivestimenti interni dei pannelli in rosso bruno richiamano la fascia 360° del concept, mentre la plancia presenta una preziosa fascia decorata con i disegni originali di Roberto Giolito per la Trepiuno.

Fiat 500 Tributo Trepiuno, il dettaglio dei sedili

Come detto, ogni esemplare prodotto (la Casa non ha precisato quante di queste speciali 500 saranno realizzate) sarà corredato da una Certificazione di Autenticità rilasciata da Heritage.