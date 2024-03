La Volkswagen Polo ha una nuova versione a listino, ma solo per il Brasile. Si chiama Robust ed è stata ideata per permettere l'utilizzo dell'auto anche su terreni accidentati, come le strade sterrate di campagna. Scopriamo come è fatta.

Una Polo sì, ma più alta

Partendo degli esterni, il primo dettaglio che cattura subito l'attenzione nella nuova Volkswagen Polo Robust brasiliana sono sicuramente le sospensioni rialzate. Si tratta di una soluzione scelta dalla Casa per aumentare l'altezza da terra complessiva, sia per quanto riguarda gli angoli di attacco e di uscita sia per quanto riguarda l'angolo centrale di dosso.

Insieme alle nuove molle e ai nuovi ammortizzatori, la Robust è stata equipaggiata anche con due kit di accessori per renderla ancora più adatta alle situazioni che dovrà affrontare.

Uno di questi aggiunge coprisedili in vinile, rivestimenti in gomma per il pavimento e una protezione per la griglia anteriore. Il secondo pacchetto, invece, comprende gli stessi elementi del precedente e aggiunge un tappetino in gomma nel bagagliaio e il gancio di traino.

Volkswagen Polo Robust

Meccanica invariata

A livello di motore, invece, la Polo Robust utilizza lo stesso nome del Volkswagen Saveiro Robust, un altro veicolo multiuso della Casa tedesca per il Brasile ideato con lo stesso scopo. Sotto al cofano, dunque, trova posto il 1.0 tre cilindri da 84 CV e 101 Nm di coppia, abbinato al classico cambio manuale a 5 rapporti.

Volkswagen Brasile durante la presentazione ha spiegato che la vettura è stata "sviluppata e testata con i clienti del settore agricolo", il che dimostra quale sarà il suo obiettivo.

Volkswagen Polo Robust 2024, gli interni Volkswagen Polo Robust 2024

La Casa non ha dichiarato tutta la dotazione di serie dell'auto, che però dovrebbe essere già equipaggiata con aria condizionata, servosterzo elettrico, radio Bluetooth, quattro airbag, controllo della stabilità, assistente alla partenza in salita, alzacristalli anteriori elettrici, serrature elettriche, bloccaggio elettronico del differenziale e cerchi in lega da 15 pollici. I prezzi e le dotazioni non sono ancora stati annunciati.