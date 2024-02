Lunghezza: 4.917 mm

Larghezza: 1.849 mm

Altezza: 1.506 mm

Passo: 2.841 mm

Bagagliaio: 690/1.920 litri

La Volkswagen Passat ha compiuto 50 anni nel 2023 e in vista del nuovo anno è stata completamente rinnovata rimanendo solo Variant (station wagon). Si tratta di un modello storico per la Casa, disponibile oltre che con i tradizionali motori benzina e diesel, anche con powertrain mild hybrid e plug-in.

Nel corso del tempo si è evoluta, oltre che a livello tecnologico, anche nelle dimensioni, crescendo considerevolmente e aumentato il proprio volume di carico: una caratteristica fondamentale per il suo segmento. Scopriamo quanto è grande la nona generazione, ricordando che è già ordinabile con un prezzo di partenza di 42.550 euro.

Volkswagen Passat, le dimensioni

La Volkswagen Passat 2024, nome in codice B9, è lunga 4,92 metri (4.917 mm), 14,4 cm in più della precedente generazione B8, con larghezza di 1,85 metri (1.849 mm), altezza di 1,51 (1.506 mm) e passo - la distanza tra il centro ruota anteriore e quello posteriore - di 2,84 (2.841 mm).

Si tratta di numeri che ne fanno una station wagon di segmento D di grandi dimensioni, ai vertici della sua categoria in quanto a misure e molto vicina a quelle del segmento E, dominato per esempio da modelli come l'Audi A6 Avant.

Volkswagen Passat Variant 2024

Volkswagen Passat, abitabilità e bagagliaio

Gli interni della Volkswagen Passat 2024 sono, come da tradizione per Wolfsburg, razionali e ben fatti, con plastiche rigide nei punti giusti ma morbide dove cade più spesso l'occhio. A mancare non sono nemmeno i rivestimenti in moquette nelle tasche delle portiere, che aiutano a dare un aspetto da vera e propria ammiraglia della gamma.

Nell'abitacolo della Passat l'abitabilità la fa da padrone, anche per quattro passeggeri. Viste le dimensioni, infatti, lo spazio per tutti non manca di certo, con numerose soluzioni intelligenti, inclusa la tradizionale botola passa sci, molto utile dato che i sedili possono abbattersi esclusivamente in modalità 60/40.

Volkswagen Passat Variant 2024, gli interni Volkswagen Passat Variant 2024, il bagagliaio

Il bagagliaio della Volkswagen Passat 2024 è uno dei più grandi della sua categoria, con forme molto regolari e una capacità di 690 litri, espandibili fino a 1.920 litri con la seconda fila abbattuta del tutto. All'interno del vano non mancano molte soluzioni per fissare il carico, inclusa una guida in alluminio sul lato destro per far scorrere i tradizionali ganci.

Parlando infine dei motori, la nuova wagon di Wolfsburg è disponibile con sette diversi tipi di powertrain. La gamma si apre in basso con il motore mild hybrid a benzina (eTSI). Più in alto si posizionano le due nuove unità ibride plug-in (eHybrid) e, in cima, tre motori turbodiesel (TDI) e due motori turbo benzina (TSI). Tutti i propulsori sono abbinati a un cambio DSG a 6 o 7 rapporti di serie e la trazione integrale 4Motion è riservata ai diesel e benzina più potenti.

Motore Potenza in kW/CV Trasmissione Trazione Ibrido plug-in 1.5 TSI evo eHybrid 150 / 204 6 rapporti eDSG Anteriore 1.5 TSI evo eHybrid 200 / 272 6 rapporti eDSG Anteriore Mild hybrid 1.5 eTSI 110 / 150 DSG a 7 rapporti Anteriore Benzina 2.0 TSI 150 / 204 DSG a 7 rapporti Anteriore 2.0 TSI 4Motion 195 / 265 DSG a 7 rapporti Trazione integrale Turbodiesel 2.0 TDI 90 / 122 DSG a 7 rapporti Anteriore 2.0 TDI 110 / 150 DSG a 7 rapporti Anteriore 2.0 TDI 4Motion 142 / 193 DSG a 7 rapporti Trazione integrale

Volkswagen Passat Variant 2024

Volkswagen Passat, le concorrenti con dimensioni simili

Il segmento della Volkswagen Passat, il D generalista, è ormai sempre più scarno di alternative. Dopo l'addio definitivo delle storiche concorrenti Ford Mondeo e della Opel Insignia, oggi a competere con la wagon di Wolfsburg restano ben pochi modelli. Tra questi ci sono, per esempio, la Peugeot 508 e la Skoda Superb, quest'ultima basata sulla stessa piattaforma della Passat ma con alcune differenze sostanziali a livello di interni.

Spendendo qualcosa in più, poi, si può iniziare a guardare il segmento D premium, composto da familiari storiche come l'Audi A4 Avant, la Mercedes Classe C Station Wagon e la BMW Serie 3 Touring, con contenuti tecnologici simili alla Passat ma con dimensioni inferiori e prezzi ben superiori.