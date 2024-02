Si aprono gli ordini per la Volkswagen Golf 2024, la compatta tedesca recentemente aggiornata e disponibile sia con motori puramente termici sia elettrificati, con moduli mild hybrid e powertrain plug-in. Il prezzo di partenza è di 30.150 euro per la versione Life con il 1.5 TSI ACT con cambio manuale.

Lunga 4,28 metri, larga 1,76, alta 1,49, con passo di 2,62 metri e bagagliaio di 380 litri la Golf è basata sulla piattaforma MQB Evo del gruppo Volkswagen la stessa utilizzata anche da altri modelli di successo dei brand della stessa azienda.

Le prime consegne inizieranno nel corso del 2024.

Volkswagen Golf 2024, prezzi e allestimenti

Appena presentata, la Volkswagen Golf 2024 è disponibile in quattro allestimenti: Life, Edition Plus, Style ed R-Line.

La Volkswagen Golf Life (30.150 euro in abbinamento al 1.5 TSI non MHEV) di serie offre luci LED interne ed esterne, climatizzatore automatico bi-zona, monitor centrale da 12,9 pollici senza navigatore, strumentazione digitale da 10,25 pollici, cruise control adattivo, sensori di parcheggio, parcheggio automatico, sistema keyless go (solo accensione), ricarica wireless per lo smartphone, climatizzatore monozona, sistema App Connect e alcuni sistemi ADAS base, come il mantenimento di corsia.

Volkswagen Golf 2024, il posteriore Volkswagen Golf 2024, il frontale

La Volkswagen Golf Edition Plus (30.350 euro, 200 euro in più rispetto alla Life, in abbinamento al 1.5 TSI non MHEV) aggiunge vetri posteriori oscurati, impianto di allarme, sistema keyless completo, retrocamera e cerchi da 17 pollici.

La Volkswagen Golf Style (34.250 euro, 2.300 euro in più rispetto alla Life, sempre in abbinamento al 1.5 TSI non MHEV) aggiunge fari LED Performance, ambient light in 30 colori, sedile guida ErgoActive, climatizzatore a 3 zone e cerchi in lega da 16 o da 17 pollici a seconda delle motorizzazioni.

La Volkswagen Golf R-Line (35.300 euro in abbinamento al 1.5 TSI non MHEV) aggiunge il pacchetto estetico sportivo con assetto ribassato, interni specifici e servosterzo progressivo, ma i fari LED Performance vanno pagati a parte.

Volkswagen Golf 2024, gli interni

La lista degli optional si apre con una serie di pacchetti integrativi dedicati alle specifiche versioni. Per esempio per la versione Life c'è il LED Performance Pack (1.490 euro) che aggiunge i fari LED IQ.Light Performance, la retrocamera e i cerchi da 17 pollici. Per la versione R-Line, invece, ci sono i pacchetti Black Style Pack e Black Style Pack Plus (1.300 euro e 2.350 euro) che aggiungono i fari LED IQ.Light Performance o i fari LED IQ.Light Matrix.

Si prosegue con alcuni accessori che possono essere acquistati singolarmente, tra questi non mancano i sedili in pelle (a partire da 2.200 euro), il Navigatore Discover da 12,9 pollici (920 euro), l'impianto audio Harman Kardon da 480 watt a 8 altoparlanti (690 euro) e le sospensioni adattive (1.070 euro).

Come detto a livello di motorizzazione la Volkswagen Golf 2024 attualmente è disponibile con motori puramente termici - benzina e diesel - mild hybrid e plug-in. Parlando di potenze, si inizia con i 115 CV del 1.5 TSI a benzina semplice con cambio manuale e si arriva ai 150 CV del 2.0 TDI, che può essere abbinato anche al cambio automatico DSG.

Volkswagen Golf 2024, il profilo

Volkswagen Golf 2024, le GTD, GTE, GTI e R.

Il listino della Volkswagen Golf 8 2024, sarà aggiornato nel corso dell'anno con i prezzi delle nuove versioni sportive GTD, GTE, GTI ed R. Aggiorneremo l'articolo al sopraggiungere di informazioni più dettagliate.

Volkswagen Golf GTI restyling

Volkswagen Golf 2024, i prezzi

Versione Motore Prezzo Volkswagen Golf Life 1.5 TSI ACT manuale 115 CV 30.150 euro 1.5 TSI ACT manuale 150 CV 31.950 euro 1.5 eTSI ACT DSG 115 CV 32.800 euro 2.0 TDI manuale 115 CV 33.450 euro 2.0 TDI DSG 150 CV 37.400 euro Volkswagen Golf Edition Plus 1.5 TSI ACT manuale 115 CV 30.350 euro 1.5 TSI ACT manuale 150 CV 32.150 euro 1.5 eTSI ACT DSG 115 CV 33.000 euro 2.0 TDI manuale 115 CV 33.650 euro 2.0 TDI DSG 150 CV 37.600 euro Volkswagen Golf Style 1.5 TSI ACT manuale 150 CV 34.250 euro 1.5 eTSI ACT DSG 115 CV 35.100 euro 1.5 eTSI ACT DSG 150 CV 36.900 euro 2.0 TDI DSG 150 CV 39.700 euro Volkswagen Golf R-Line 1.5 eTSI ACT DSG 115 CV 35.300 euro 1.5 eTSI ACT DSG 150 CV 37.100 euro 2.0 TDI DSG 150 CV 39.900 euro

La Volkswagen Golf vista dal vivo