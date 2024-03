La Volkswagen Golf IV è stata il sogno di molti giovani nei primi anni 2000. Da tanti riconosciuta come la generazione della compatta tedesca dal maggior successo, nel corso del tempo diversi tuner europei e americani l'hanno utilizzata come base per alcuni progetti davvero speciali.

L'ultimo è quello realizzato dal tuner tedesco JMS Fahrzeugteile, che ha dotato un esemplare blu di un body kit ispirato a quello della versione R32, ma non solo.

Kit estetico sportivo

La prima modifica compiuta da JMS sulla Golf IV riguarda il kit estetico. Come anticipato, l'azienda ha optato per paraurti e minigonne liberamente ispirati a quelli della sportivissima R32 originale, un'auto oggi molto ricercata tra gli appassionati delle auto youngtimer.

Il frontale, in particolare, è dotato di un nuovo sotto paraurti aerodinamico, abbinato a un cofano motore del tutto nuovo e prese d'aria più grandi. Ma non solo, tutte nuove anche le minigonne laterali e il paraurti posteriore, che ingloba al suo interno due scarichi tondi da 90 mm, marchiati Racelook di Friedrich Motorsport, realizzati in acciaio inossidabile.

Volkswagen Golf IV JMS Fahrzeugteile

Cerchi larghi

Guardando ancora più in basso questa speciale Volkswagen Golf IV, un altro importante dettaglio che si può notare sono i nuovi cerchi in lega. Si tratta dei Barracuda Karizzma in misura da 8,5x19 per l'asse anteriore e 9,5x19 pollici per l'asse posteriore, verniciati in nero opaco e ricoperti da pneumatici 225/35R19 e 245/30R19.

A livello di assetto, infine, JMS ha scelto di installare un KW Variant 1, che ha abbassato la compatta tedesca di 45 mm nella parte anteriore e 40 mm nella parte posteriore. Prezzo e disponibilità non sono stati comunicati dall'azienda.