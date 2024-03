Con l'inizio dell'anno ha debuttato in Italia la Toyota Yaris Cross 2024, model year che oltre alla motorizzazione - sempre full hybrid - da 130 CV ha portato in dote importanti novità anche negli interni. Non per quanto riguarda spazio e abitabilità, rimasti invariati, ma per la tecnologia.

Il crossover giapponese ha infatti guadagnato una nuova strumentazione digitale e infotainment aggiornato, sia sotto il punto di vista hardware sia software. Analizziamo quindi ora nel dettaglio gli interni della Toyota Yaris Cross 2024.

Toyota Yaris Cross 2024, la plancia

A prima vista l'arredamento interno della Toyota Yaris Cross 2024 può sembrare lo stesso della versione precedente, basta però uno sguardo più attento per notare le novità. In primis il monitor centrale per l'infotainment disponibile in due differenti taglie: 9" per la versione base (la Active) e da 10,5" per gli altri allestimenti.

Quest'ultimo, chiamato Toyota Smart Connect, rappresenta un grande salto in avanti per il crossover giapponese. Il design è più pulito e perde i tasti fisici laterali per richiamare i vari menù. Ora è tutto touch, rotore del volume a parte, o gestibile tramite l'assistente vocale attivabile con la frase "Hey Toyota", per attivare anche funzioni come la climatizzazione. È presente naturalmente la compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay, anche wireless. La presenza del nuovo monitor fa scomparire la comoda mensola sistemata subito sotto, mentre rimane la plancia per i comandi fisici del climatizzatore.

L'altra grande novità è rappresentata dalla strumentazione digitale da 12,3", di serie a partire dall'allestimento Lounge, mentre Active e Trend propongono un display da 7". Il pannello più grande permette di scegliere tra differenti stili: Smart, Casual, Sporty e Tough, con varie schermate a mostrare numerose informazioni. Al di sopra è presente l'head up display, disponibile attualmente solo sulla top di gamma Premiere.

Il tunnel centrale ospita la piastra a induzione per la ricarica dello smartphone, due prese USB di tipo C (al posto della sola Type-A della versione precedente), la classica leva del cambio e i comandi per le varie modalità di guida.

Connettività

Il sistema di infotainment della Toyota Yaris Cross 2024 è sempre connesso e comprende navigazione satellitare basata sul cloud, con informazioni sempre aggiornate. La connettività permette anche di sfruttare i servizi dell'assistente vocale evoluto.

Toyota Yaris Cross 2024 Strumentazione digitale 7 - 12,3" Head Up Display Si Monitor centrale 9 - 10,5" Mirroring Android Auto (Wireless)

Apple CarPlay (Wireless) OTA Si (mappe) Assistente vocale Si

Toyota Yaris Cross 2024, qualità e materiali

Per quanto riguarda l'allestimento degli interni la Toyota Yaris Cross non presenta novità di rilievo, ma l'abitacolo risulta meglio insonorizzato grazie a interventi su supporto motore, pannello fonoassorbente del cruscotto a tre strati, nuovo strato di feltro al pannello superiore del cofano e vetri più spessi per parabrezza e finestrini laterali.

Toyota Yaris Cross 2024, la strumentazione digitale Toyota Yaris Cross 2024, la piastra per la ricarica wireless

Toyota Yaris Cross 2024, lo spazio

Le dimensioni esterne della Toyota Yaris Cross 2024 rimangono inalterate, così come lo spazio interno. Dietro riescono a stare comodi anche passeggeri più alti e al centro non ci sono bozzi particolari su seduta e schienale, ma viaggiando in tre si sta stretti con le spalle. Non ci sono bocchette dell'aria (rare in questo segmento) né prese USB.

Anche il bagagliaio non cambia con 397 litri di capacità minima, mentre il valore massimo (come spesso accade con i brand giapponesi) non è dichiarato. Se si sceglie la versione a trazione integrale il valore scende a 322 litri. Sempre presenti il comodo doppio fondo, con pannello sdoppiato sulle Yaris Cross a trazione anteriore, e la cappelliera morbida, comodamente ripiegabile per riporla un po' ovunque. Lo schienale posteriore si abbatte con schema 2/3 - 1/3 su Active e Trend, 40-20-40 sugli altri allestimenti.

Toyota Yaris Cross 2024, i sedili dell'allestimento GR Sport Toyota Yaris Cross 2024, il monitor centrale da 10,5"