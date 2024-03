A qualche settimana dalla presentazione aprono in Italia gli ordini per la Volkswagen ID.7 Tourer, di fatto la controparte elettrica della nuova Passat. Disponibile in due allestimenti - Pro e Pro Edition Plus - ha prezzi a partire da 61.600 euro.

Al lancio sarà disponibile unicamente la motorizzazione APP550 da 210 kW (285 CV) abbinata al pacco batterie da 77 kWh e 600 km di autonomia dichiarata, successivamente arriverà anche la versione da 340 CV con accumulatori da 86 kWh.

Volkswagen ID.7 Tourer, prezzi e allestimenti

La Volkswagen ID.7 Tourer Pro parte come detto parte da 61.600 euro e di serie offre cerchi in lega da 19", cruise control adattivo, assistente vocale IDA, monitor centrale da 15", riconoscimento segnaletica stradale, mantenitore di corsia, assistente alla svolta, sistema keyless, head up display, sedili anteriori riscaldabili e climatizzatore automatico bi-zona.

La più ricca Volkswagen ID.7 Tourer Pro Edition Plus ha un prezzo di 63.550 euro e aggiunge carrozzeria metallizzata con tetto nero, proiettori IQ.Light LED Matrix, luci LED posteriori con indicatori di direzione dinamici, vetri posteriori oscurati, portellone ad azionamento elettrico, Travel Assist 2.5, climatizzatore automatico a 3 zone, volante riscaldabile e ricarica wireless per lo smartphone.

Volkswagen ID.7 Tourer, vista laterale Volkswagen ID.7 Tourer, gli interni

La lista degli optional comprende varie tinte per la carrozzeria e vari pacchetti come l'Exterior Pack Plus che per 5.685 euro offre tetto nero a contrasto e panoramico con oscuramento elettrico, DCC Pro e sterzo progressivo. Si può avere anche la pompa di calore a 1.145 euro.

Allestimento Motore Prezzo Volkswagen ID.7 Tourer Pro 210 kW (285 CV) 61.600 euro Volkswagen ID.7 Tourer Pro Edition Plus 210 kW (285 CV) 63.550 euro

Non sappiamo ancora quando arriverà la versione con batterie più potenti né la data di commercializzazione della ID.7 Tourer GTX, attesa al debutto il 13 marzo.