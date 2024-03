Rinspeed. Forse qualcuno non ricorda questo nome, molti altri sì. Per anni è stato legato al Salone di Ginevra, dove ha mostrato eccentriche creazioni uniche al mondo, pensiamo alla Rinspeed sQuba, la Lotus elettrica che andava sott'acqua.

La Rinspeed è una casa automobilistica svizzera che è stata fondata da Frank M. Rinderknecht nel 1979 e che oggi ha perso un po' di forza, così come la kermesse svizzera che è tornata in vita quest'anno ma senza la presenza di Rinspeed (e di moltissime altre case di livello globale).

Nel 1981, però, il Salone di Ginevra vive un'epoca d'oro e Rinspeed cavalca l'onda presentando la Aliporta, un'auto basata sul restyling del prima serie della Golf GTI che prende di petto la De Lorean DMC 12 che si presenta al mondo in quella stessa occasione (lei però diventa una star di Hollywood grazie alla fortunata trilogia di film "Ritorno al futuro" che inizia nel 1985).

Grintosa dentro e fuori

L'apertura ad “ala di gabbiano”, incernierate sulla mezzaria del tetto, sono una caratteristica di queste auto degli anni '80, ma non sono certo una novità nel settore; l'ispirazione arriva dalla Mercedes 300 SL degli anni ’50. Si tratta comunque di un elemento che affascina il pubblico e rimane impresso nella memoria. La Aliporta vuole sottolinearlo già dal nome e un'altra caratteristica evidente è la fanaleria.

Rinspeed Aliporta

Davanti la calandra Volkswagen è sostituita da sei fari rettangolari, divisi in due gruppi di tre separati da una presa d’aria centrale, e dietro i fari posteriori hanno dimensioni maggiorate. Sempre al posteriore c'è un pannello riflettente rosso di raccordo tra i gruppi ottici, con la scritta “Turbo” che ricorda le Porsche 911 sovralimentate.

La Rinspeed Aliporta ha passaruota allargati, uno spoiler anteriore e un paraurti specifici realizzati in materiale sintetico e verniciati in tinta con la carrozzeria. Dentro continua ad ispirarsi al marchio di Zuffenhausen: il volante è sportivo a tre razze e di diametro ridotto e sulla console centrale ci sono un televisore Panasonic (che trasmette in bianco e nero) e uno stereo HI-FI Sony con uscita da 280W, dotato di sei altoparlanti e tre cuffie.

Tanta voglia di correre

La Rinspeed Aliporta, dotata di sedili sportivi Recaro, ha un assetto ribassato e dotato di ammortizzatori Bilstein; i cerchi in lega da 15 pollici sono gommati con dei Pirelli P7 205/50 VR 15. Il motore è il quattro cilindri in linea da 1.588 cc della Golf GTI, arricchito da un turbocompressore Rotomaster TO4B, capace di erogare la potenza di 135 CV.

Il motore della Rinspeed Aliporta

Così la svizzera riesce ad arrivare a 200 km/h e a scattare da ferma a 100 km/h in 7,5 secondi.