Il nuovo SUV piccolo di Skoda arriverà tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025 ma un primo accenno al suo stile lo potremo avere venerdì 15 marzo, in occasione della presentazione dei risultati 2023 della Casa. Oggi intanto possiamo vedere un bozzetto degli interni, pubblicato a pochi giorni dalla foto che ne mostrava il frontale.

Design minimal, tanta tecnologia e - a quanto pare - spazio a volontà nonostante le dimensioni esterne ridotte sono gli aspetti principali che balzano all'occhio.

Come le grandi

Protagonista indiscusso della foto è il monitor centrale per il sistema di infotainment, probabilmente animato dal software MIB4 già adottato dalle ultime novità del Gruppo Volkswagen, comprese le nuove Skoda Octavia e Superb. Al di sotto sono presenti pochi tasti fisici e non ci sono quell del climatizzatore, da gestire quindi tramite lo schermo touch. Si intravvede anche la strumentazione digitale, racchiusa in una palpebra dietro al volante, dalle dimensioni contenute, come avviene sulla Enyaq.

La plancia del piccolo SUV di Skoda riprende quindi in parte quella della Volkswagen ID.2 all, la concept mostrata un mese fa per anticipare la prossima piccola elettrica di Wolfsburg. E non è chiaramente un caso. La piattaforma sarà infatti la stessa, la MEB Entry con trazione anteriore.

Si possono così ricavare maggiori informazioni sugli elementi presenti nel bozzetto: il monitor centrale potrebbe avere una diagonale di 12,9" e il tunnel centrale essere sdoppiato, con un elemento superiore a integrare piastra a induzione per la ricarica wireless dello smartphone e quella inferiore con un generoso vano porta oggetti.

Per conoscere ulteriori dettagli, come lo stile generale e qualche anticipazioni sui powertrain, dobbiamo aspettare la conferenza Skoda del 15 marzo.