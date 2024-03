Debutta la Lancia Ypsilon 2024 mild hybrid in Edizione Limitata Cassina, versione di lancio della nuova piccola mossa dal 1.2 da 100 CV, che va ad affiancarsi all'elettrica presentata qualche settimana fa. Come anticipato quindi la gamma si arricchisce della motorizzazione che già muove anche le "cugine" di piattaforma - la CMP - Jeep Avenger e Fiat 600.

I prezzi della Lancia Ypsilon 2024 mild hybrid partono da 28.000 euro.

Lancia Ypsilon 2024 ibrida, prezzi e allestimenti

Inizialmente, come avviene per l'elettrica, anche la Lancia Ypsilon 2024 ibrida sarà disponibile unicamente nell'allestimento speciale Edizione Limitata Cassina. Anche lei verrà prodotta in appena 1906 unità.

Come detto il motore è il 1.2 da 100 CV con sistema mild hybrid a 48 V, abbinato al cambio automatico doppia frizione 6 rapporti e alla trazione anteriore. La Casa dichiara una velocità massima di 190 km/h e o-100 in 9,3", con la possibilità di viaggiare in modalità 100% elettrica alle basse velocità e per una manciata di chilometri. Il consumo medio, calcolato secondo il ciclo WLTP, è di 4,6 litri ogni 100 km e 103 g/km di CO2 remessa, valore che la fa rientrare negli incentivi auto 2024.

Lancia Ypsilon 2024 ibrida Edizione Speciale Cassina Lancia Ypsilon 2024 ibrida Edizione Speciale Cassina, gli interi

Come detto il prezzo della Lancia Ypsilon 2024 ibrida è di 28.000 euro, con la possibilità di finanziare l'acquisto con anticipo di 6.538 euro e 35 rate mensili da 200 euro. Al termine dei 3 anni si può riscattare la vettura con maxi-rata da 18.512,8 euro o sostituirla. L'offerta valida fino al 31 marzo.

Di serie l'allestimento Edizione Speciale Cassina prevede cerchi in lega da 17”, sedili riscaldabili e massaggianti in velluto blu riscaldabili, tavolino centrale firmato Cassina, strumentazione digitale e sistema di infotainment S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation) con monitor da 10,25" ciascuno, assistenti alla guida di Livello 2 e telecamere anteriore e posteriore da 180°.