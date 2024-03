Introdotto per la prima volta al Salone di Ginevra del 1960, lo storico simbolo HF ("High-Fidelity") Lancia si rinnova per prepararsi al futuro.

Il ceo Luca Napolitano ha svelato la nuova identità grafica dei modelli elettrici dei prossimi anni, che proveranno a raccogliere la pesante eredità (fatta anche di numerosi successi nei rally) di vetture storiche come la Fulvia Coupé e la leggendaria Delta Integrale.

Il logo

Il Centro Stile Lancia ha dato un tocco moderno al logo HF, mantenendo l'essenza dei colori originali - bianco, rosso e nero - senza aggiungere altri elementi grafici.

Questa rivisitazione - dicono in Lancia - ha puntato alla purezza delle forme, rispettando le geometrie del marchio della Casa. I colori richiamano il logo della Fulvia Coupé del '66, mentre l'inclinazione delle lettere rimanda al logo della Lancia Delta degli anni '90 "evocando velocità e radicalità".

Secondo il brand, la nuova versione del logo HF "si posiziona come 'Progressive Classic', con un equilibrio tra passato e futuro.

L'Ypsilon HF e il ritorno nei rally

Come annunciato da tempo, la prima Lancia a fregiarsi del nuovo logo sarà la Ypsilon HF. Prevista per il 2025, sarà solamente elettrica con un motore da 240 CV (non sappiamo ancora se anteriore o posteriore) che permetterà un'accelerazione 0-100 km/h di 5,8 secondi.

Lancia Ypsilon HF (2025), il render di Motor1.com

Ma il marchio HF potrebbe essere solo uno dei grandi ritorni in casa Lancia. Basta dare un'occhiata alle dichiarazioni di Napolitano che accompagnano il comunicato dedicato al nuovo logo: