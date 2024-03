La Mazda6 - berlina e station wagon - non è più in vendita in Italia da alcuni anni e si prepara a dire addio definitivamente alla produzione nel corso di aprile 2024. La Casa giapponese infatti ha deciso di concentrarsi su SUV e crossover, lasciando in disparte altre tipologie di carrozzeria. Le cose però potrebbero cambiare in futuro.

Stando a quanto riportato dal sito AutoGuide infatti Mazda ha depositato nome e logo "6e" all'ufficio brevetti europeo (EUIPO) riferendosi ad "automobili e loro parti; auto elettriche e loro parti", suggerendo quindi il fatto che la berlina media potrebbe tornare in veste di auto 100% elettrica.

Riparte dalla berlina?

Ora, una registrazione all'ufficio brevetti non implica la sicura produzione di un'auto. Potrebbe essere stata fatta unicamente per evitare che altri costruttori possano usare tale denominazione, valutando poi in un futuro vicino o lontano se utilizzarlo effettivamente oppure no.

C'è da dire che il dietrofront sulla produzione di una Mazda6 a trazione posteriore annunciato un paio di anni fa potrebbe far pensare a un mero "mettere le mani avanti"; ma con l'elettrico tutto può succedere. Anche perché, come annunciato a fine 2023 da Masahiro Moro, ceo di Mazda, tra il 2025 e il 2027 arriverà una nuova piattaforma dedicata esclusivamente a modelli a batteria "Stiamo valutando come rendere la piattaforma più efficiente e leggera, per renderla moderna ed efficiente oltre che sostenibile dal punto di vista economico. Ma il problema è un altro: la domanda è ancora incerta”.

Mazda Vision Coupé Concept

Il passaggio della Casa all'elettrico (attualmente l'unico modello "alla spina" è la MX-30) non è in dubbio, quello che suscita dubbi è sulla tecnologia da adottare. E su quale modello puntare. Una piccola per risparmiare peso? Una berlina di grandi dimensioni, come potrebbe essere la nuova Mazda6?

A tal proposito da qualche mese è attiva la divisione e-Mazda, dedicata esclusivamente allo sviluppo dell’elettrico. Il piano prevede di lanciare 7 o 8 modelli a batteria entro il 2030, grazie anche alla collaborazione con Toyota, che dal 2026 condividerà con Mazda il 90% delle architetture elettriche e del software.