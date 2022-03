Con la CX-60, Mazda ha presentato il primo di diversi modelli di prossima generazione basati sulla nuova architettura scalabile chiamata Skyactiv Multi Solution. Si tratta di un'architettura a trazione posteriore in grado di ospitare motori a 6 cilindri e powertrain ibridi plug-in. Una piattaforma gustosa, con specifiche che ben si abbinerebbero a una coupé sportiva o a una berlina come la Mazda6.

E proprio lei è al centro di una di un'intervista rilasciata ai colleghi di Autocar da Joachim Kunz, a capo del reparto ingegneria europeo della Casa inglese, il quale ha dichiarato che la Mazda6 a trazione posteriore non si farà.

"Colpa" dei SUV

"Una Mazda6 a trazione posteriore sarebbe assolutamente fantastica, ma il mercato è cambiato molto negli ultimi anni, e vendere crossover e SUV è molto più importante che avere una buona berlina premium". Una frase che racchiude il mercato auto degli ultimi anni quella pronunciata da Kunz, che ha quindi di fatto escluso l'arrivo di una berlina a trazione posteriore firmata Mazda, a cancellare con un colpo anni di rumors e anticipazioni.

Mazda Vision Coupé Concept

I SUV vendono e in un momento storico come questo meglio andare sul sicuro, senza rischiare con carrozzerie che non abbiano assetti rialzati "In questo momento è più importante vendere SUV. Questa tendenza sta continuando, ancora di più per Mazda. Sono quelli che vendendo meglio".

Nessuna erede?

Le parole di Kunz lasciano presagire che l'attuale Mazda6 rimarrà comunque in commercio ancora per qualche anno e, a supporto di questa tesi, ci sono le parole del direttore marketing di Mazda Australia, Alastair Doak, che ha recentemente confermato ai colleghi di "Drive" che in futuro arriveranno aggiornamenti.

Con l'abbandono del progetto della Mazda6 a trazione posteriore tramonta anche quello della coupé sportiva RX-9, di fatto la versione a 2 porte della berlina giapponese.