Ha debuttato lo scorso settembre la Mazda Hybrid 2024 e ora arriva nelle concessionarie, con prezzo a partire da 24.990 euro. Rinnovata leggermente nell'estetica e nelle dotazioni la piccola di Hiroshima continua a essere basata sulla Toyota Yaris, dalla quale riprende meccanica, linee generali e interni. Il motore infatti è il 1.5 full hybrid da 116 CV.

Non pare invece che arriverà l'unità da 130 CV, grande novità della Yaris restyling presentata qualche tempo fa, che rimarrà quindi esclusiva della piccola delle tre ellissi. Vediamo ora il listino completo della Mazda2 Hybrid.

Mazda2 Hybrid 2024: gli allestimenti

La Mazda2 Hybrid 2024 è già ordinabile in Italia in cinque allestimenti. Si chiamano Prime Line, Centre Line, Exclusive Line, Homura e Homura Plus e, dal basso verso l'alto, aggiungono principalmente accessori tecnologici.

L’allestimento "base" è il Prime Line (24.990 euro) e offre di serie tutti vari sistemi di assistenza alla guida, il sistema infotainment con display da 9" e integrazione degli smartphone con Apple CarPlay e Android Auto anche wireless, la retrocamera posteriore, il climatizzatore automatico e il sensore luce per l’accensione automatica dei fari.

Mazda2 Hybrid 2024

Subito al di sopra si posiziona l’allestimento intermedio Centre Line, che aggiunge quattro ulteriori altoparlanti al sistema di infotainment, cerchi in lega da 15", un rivestimento diverso per sedili, volante in pelle e sensore pioggia per l’attivazione automatica dei tergicristalli.

Salendo ancora un gradino, troviamo l’allestimento Exclusive Line, che a sua volta aggiunge alla dotazione della versione Centre Line retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, cerchi in lega da 16", sistema keyless, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e sistemi come Blind Spot Assist e Rear Cross Traffic Alert .

Mazda2 Hybrid 2024, gli interni

Al top della gamma troviamo invece le due versioni Homura e Homura Plus. Il primo aggiunge a quanto detto in precedenza i fari Full Led, i cerchi in lega da 17", i vetri oscurati, il rivestimento nero per il cielo, l’illuminazione interna con luci LED, i sedili sportivi rivestiti in ecopelle, il climatizzatore automatico bi-zona, la ricarica wireless per lo smartphone e computer di bordo digitale da 7".

A questa dotazione, infine, l'allestimento Homura Plus integra strumentazione digitale da 12,3", sistema di infotainment centrale da 10,5 pollici, head-up display, navigatore e come unico optional il tetto apribile in vetro.

Mazda2 Hybrid, i prezzi