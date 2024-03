Il 10 aprile si avvicina e con lui la presentazione dell'Alfa Romeo Milano, il SUV piccolo del Biscione nonché prima auto elettrica della Casa. Un'attesa di poco più di 3 settimane spezzata dalla pubblicazione del primo - brevissimo - video teaser sul profilo Instagram di Alfa.

Si vede unicamente il naming dell'Alfa Romeo Milano a spiccare su una carrozzeria vestita con il rosso di ordinanza. Nessun particolare dettaglio sullo stile.

La prima della storia

In realtà dell'Alfa Romeo Milano sappiamo già molto: sarà basata sulla piattaforma CMP di origine PSA, la stessa utilizzata da Jeep Avenger, Fiat 600 e nuova Lancia Ypsilon. Meccanica multi energia nata per ospitare unità elettriche, elettrificati e puramente termici.

Proprio l'elettrico terrà a battesimo l'Alfa Romeo Milano, come avvenuto per le "cugine". Dovrebbe trattarsi del powertrain composto dal motore elettrico, accoppiato all'asse anteriore, da 156 CV abbinato da un pacco batterie da 54 kWh (51 kWh effettivi), a garantire per circa 400 km di autonomia, calcolata secondo il ciclo WLTP.

Successivamente ci aspettiamo l'adozione del 1.2 mild hybrid da 100 CV, abbinato ancora una volta solo ed esclusivamente alle ruote anteriori. Ci saranno anche, come anticipato dal ceo Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato, una versione a trazione integrale con il 1.2 elettrificato da 136 CV e una sportiva (non sappiamo se battezzata Alfa Romeo Milano Quadrifoglio) completamente elettrica da 240 CV.

Alfa Romeo Milano, le foto teaser

Per quanto riguarda lo stile, come detto, il teaser non dà indizi particolari. Per capire come saranno le proporzioni dobbiamo quindi rifarci ancora una volta alle prime foto ufficiali pubblicate qualche settimana fa, che ritraggono l'Alfa Romeo Milano ancora completamente avvolta dalle camuffature. Dovrebbe essere lunga poco più di 4 metri, andando così a sfidare modelli come Volkswagen T-Cross, Ford Puma, Seat Arona, DS 3 e Opel Mokka.