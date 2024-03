Da due stelle e mezzo a cinque stelle. Questi sono i punteggi assegnati da Green NCAP a quattro auto testate questo mese, di cui due sono elettriche. Parliamo di Volkswagen ID.7, Skoda Enyaq, Opel/Vauxhall Astra 1.5 CDTi e Toyota Corolla Cross Hybrid.

"I più recenti test Green NCAP dimostrano l'impegno delle case automobilistiche nel migliorare l'impatto ambientale, indipendentemente dalla motorizzazione - ha commentato il Responsabile tecnico Green NCAP, Aleksandar Damyanov -. È difficile per le famiglie moderne prendere in considerazione una transizione completa verso l'elettrico, ma crediamo che con le scoperte di Green NCAP, possiate armarvi di una varietà di opzioni che vi motiveranno e vi aiuteranno nel percorso verso una decisione più ecologica".

Vediamo come sono andate.

Auto elettriche da 5 stelle

L'efficienza energetica della ID.7 è tra le migliori rilevate dall'organizzazione. Stando ai test effettuati da Green NCAP l'auto è in grado di garantire 506 km di autonomia nella guida reale e una media di 370 km in autostrada alla velocità di 130 km/h. Si tratta forse di un risultato non così convincente come quello di una Tesla S, ma le ha permesso di arrivare al punteggio complessivo del 98% e alla valutazione di cinque stelle.

La Skoda Enyaq ha la stessa batteria da 77 kWh della Volkswagen ID.7 e ha ottenuto anch'essa cinque stelle e un punteggio superiore al 90% (96%).

Test Green NCAP, Volkswagen ID.7 Test Green NCAP, Skoda Enyaq

Le valutazioni su benzina e diesel

Green NCAP ha testato il modello 2023 della Toyota Corolla Cross Hybrid con motore a benzina da 2,0 litri ad aspirazione naturale, con cambio automatico (CVT). "L'auto ha consumi di carburante ragionevolmente bassi; tuttavia, questi numeri aumentano significativamente in autostrada", ha rilevato Green NCAP, secondo cui le prestazioni del sistema di post-trattamento dei gas di scarico potrebbero essere migliorate. La Toyota si è così fermata a due stelle e mezzo e ad un complessivo 49%.

La versione diesel Opel da 96 kw dell'Astra 1.5 CDTi, dotata di cambio automatico a 8 rapporti, ha invece raggiunto le tre stelle con un punteggio del 51%. "L'Astra non sfrutta appieno il potenziale energetico del suo motore diesel, per cui i valori di consumo in una serie di viaggi non sono così efficienti come potrebbero. Anche i valori di consumo registrati sono notevolmente superiori a quelli dichiarati ufficialmente", si legge nella nota Green NCAP.