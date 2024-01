Il Green NCAP ha eletto le auto più verdi del 2023. Si tratta di berline, SUV, crossover e MPV che nel corso degli ultimi 12 mesi hanno ottenuto i risultati migliori nei test riguardo le emissioni, che l'ente conduce da ormai diversi anni.

Le auto vincitrici dell'anno sono state la Opel Mokka, la Skoda Kamiq, la Tesla Model S, la Renault Kangoo E-Tech, la Volkswagen ID.5 e la GWM Ora 03. Ecco i dettagli.

La più efficiente in assoluto

Per parlare del Green NCAP la prima cosa da specificare è sicuramente qual è stata l'auto più efficiente e "green" di tutto il 2023. Ad aggiudicarsi il bollino greener choice, cioè la scelta più verde, è stata la GWM Ora 03, che ha primeggiato sia nella sezione delle auto totalmente elettriche sia nella sezione delle auto compatte.

La piccola cinese a zero emissioni, in particolare, ha spiccato nell'indice di efficienza energetica, ottenendo quasi il massimo dei voti grazie all'aerodinamica ben studiata e al peso piuttosto contenuto, in relazione al segmento e al powertrain.

La GWM Ora 03 al Green NCAP 2023

Benzina e diesel

Passando subito ai carburanti tradizionali, le due auto che si sono aggiudicate il Green NCAP 2023 a benzina e diesel sono stati due SUV. Parliamo della Skoda Kamiq e della Opel Mokka, due best seller nei rispettivi segmenti che hanno totalizzato risultati di tutto rispetto.

La Skoda Kamiq, in particolare, è stata testata nella versione 1.0 TSI a trazione anteriore e cambio manuale, ottenendo le tre stelle (su cinque) e dimostrandosi particolarmente efficiente sotto l'aspetto dei gas inquinanti emessi dal piccolo tre cilindri.

La Skoda Kamiq al Green NCAP 2023

La Opel Mokka, invece, è stata testata nella versione 1.5 diesel sempre a trazione anteriore e con cambio manuale. In questa configurazione, durante i test, la piccola tedesca ha ottenuto le tre stelle Green NCAP, distinguendosi principalmente per avere un sistema di post-trattamento dei gas di scarico all'avanguardia, che è rimasto efficace nella maggior parte delle condizioni di prova.

Opel Mokka ai test Green NCAP

VAN, berline di rappresentanza e piccoli SUV

Per quanto riguarda le altre categorie, cioè gli MPV, le auto familiari di medie dimensioni e le berline di rappresentanza, si sono aggiudicati il Green NCAP 2023 tre auto elettriche, che hanno saputo dimostrare di essere molto efficienti, in un segmento in cui l'efficienza è tutto.

Per i veicoli ricreativi ha avuto la meglio il nuovo Renault Kangoo E-Tech, anche in versione cargo, che si è distinto per avere un indice di efficienza energetica piuttosto alto, nonostante le forme molto squadrate.

Renault Kangoo E-Tech al Green NCAP

Per le berline di rappresentanza, invece, ad aggiudicarsi il Green NCAP 2023 è stata la Tesla Model S di ultima generazione, testata in versione Long Range a trazione integrale e che ha primeggiato dal punto di vista, ancora una volta, dell'efficienza energetica.

Tesla Model S al Green NCAP

Per la categoria dei piccoli SUV, infine, ha avuto la meglio sulla concorrenza la Volkswagen ID.5. Il SUV coupé a zero emissioni di Wolfsburg, secondo i tecnici dell'ente, ha dimostrato valori di efficienza molto elevati, con consumi energetici registrati tra i più bassi misurati da Green NCAP fino a oggi, che le hanno permesso di vincere il primo posto nella sua categoria, cioè la Small SUV.