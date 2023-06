Lunghezza: 4.486 mm

Larghezza: 1.860 mm

Altezza: 1.893 mm

Passo: 2.716 mm

Bagagliaio: min 775/850

Renault Kangoo è considerato il primo e più rappresentativo esponente dei categoria multispazio, modelli derivati da veicoli commerciali che per lungo tempo hanno rappresentato un'alternativa alle monovolume per chi cercava il massimo spazio.

Arrivato alla terza generazione con una piattaforma tutta nuova, ha ottimizzato volumi e ingombri preparandosi ad accogliere anche una versione elettrica. Sempre più tecnologica e raffinata, per ora è disponibile soltanto con lunghezza standard.

Renault Kangoo, le dimensioni

L'ultima generazione di Renault Kangoo è un po' più grande della precedente e allineata alla media di questa categoria: misura poco meno di 4,5 metri (4.486 mm) di lunghezza, ben 20 cm più del precedente, è larga 1,86 metri (1.860 mm) e ha un'altezza, escluse le barre al tetto, di 1.893 mm, poco meno di prima.

Renault Kangoo (2021)

Renault Kangoo, abitabilità e bagagliaio

Accessibilità, comodità e versatilità sono i punti di forza di un multispazio e quindi difficilmente si trovano elementi critici sotto questo aspetto: Renault Kangoo si può avere con cinque posti, offre una seconda fila divisa in due blocchi e ribaltabili e molto spazio anche per la testa. In più, le porte posteriori sono scorrevoli per la massima comodità di accesso.

La zona di carico del modello standard offre da 775 a 850 litri sotto la cappelliera e a fino a 2.800 al tetto ribaltando la seconda fila, mentre la lunghezza di carico massima tocca i 1.890 mm.

Renault Kangoo (2021) la zona di carico

Renault sull'attuale generazione prevede motori classici a benzina e diesel e una variante elettrica. Si va da un semplice benzina turbo 1.3 TCe da 102 e 131 CV, il secondo anche con cambio doppia frizione EDC, al turbodiesel 1.5 dCi con potenze di 95 o 115 CV, anche qui con cambio DSG e per la variante più potente.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione 1.3 TCe 102 CV Benzina Anteriore, cambio manuale 1.3 TCe/EDC 131 CV Benzina Anter., cambio man. o aut. 1.5 dCi 95 CV Diesel Anteriore, cambio manuale 1.5 dCi/EDC 115 CV Diesel Anter., cambio man. o aut.

Renault Kangoo, i concorrenti con misure simili

Il panorama delle multispazio compatti è generoso. Ecco i principali concorrenti di circa 4,5 metri, molti dei quali spesso sono frutto di progetti comuni e quindi in realtà identici tra loro. Includiamo anche quelli di Citroen, Peugeot e Opel che da inizio 2022 sono disponibili soltanto nella versione elettrica.