La Jaguar Mark X è stata costruita fino alla fine degli anni '60. Berlina dalle linee morbide, ha scritto la storia del brand inglese, apparendo anche in numerose pellicole cinematografiche.

Un esemplare del 1964 è stato recentemente ritrovato in un fienile in Michigan, negli Stati Uniti, sepolto sotto un fitto strato di polvere dagli anni '90. E' stato recuperato, ripulito e restaurato e oggi è in vendita.

Una Jag d'altri tempi

La vicenda è stata raccontata dallo youtuber Detail Dane, lo stesso che poche settimane fa aveva recuperato anche una Acura NSX e un'Audi R8. In base a quanto dichiarato, non è chiaro come la berlina britannica sia stata parcheggiata e dimenticata in quel luogo, ma l'attuale proprietario ritiene che si trovasse lì almeno da 30 anni.

Come si può vedere nel video, dopo un po' di ricerche a riguardo, la Jaguar Mark X è stata estratta dalla posizione in cui si trovava con sorprendente facilità. Una volta riportata in officina, è stata lavata e riportata a lustro: un'operazione che ha fatto riemergere dallo spesso strato di sporcizia l'originale colore bianco, tipico del modello.

Jaguar Mark X 1961 - Fonte: Jaguar.com

Interni da rifare

Il ripristino degli interni è stato un po' più complicato. I sedili, infatti, nel corso del tempo erano stati completamente mangiati dai topi, insieme al legno originale. Il tutto, dunque, ha avuto bisogno di cure molto approfondite che hanno richiesto lo smontaggio dei pannelli e di tutti gli elementi.

Come anticipato, alla fine del restauro l'auto è stata messa in vendita, inclusa in una proprietà acquistata dalla Little Traverse Conservancy nel 2020. Si tratta di un'associazione senza scopo di lucro che si occupa di preservare il territorio in tutta la regione e a cui sarà destinato il ricavato della vendita.

Jaguar Mark X 1961, gli interni Jaguar Mark X 1961, gli interni

Inizialmente quotata online nelle condizioni in cui si trovava, l'auto dopo il ripristino è stata valutata 10.000 dollari, pari a circa 9.300 euro al cambio attuale.

Il video del ritrovamento