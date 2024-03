La Jaguar C-X75 ha debuttato al Salone di Parigi nel 2010. Sembrava che l'azienda fosse vicina alla messa in produzione di un modello di serie, invece, dopo aver costruito alcuni prototipi, ha cancellato il progetto.

Ora, la società Callum del famoso designer Ian Callum ha ripreso in mano le redini del progetto, trasformando uno di quei modelli in una macchina omologata per la circolazione stradale su commissione di un cliente.

Dal film alla realtà

La C-X75 che Callum ha reso pronta per la strada è una delle quattro stunt car sopravvissute alle riprese del film Spectre del 2015. Il personaggio di Dave Bautista, Mr. Hinx, l'ha guidata in una scena di inseguimento contro il James Bond di Daniel Craig a bordo di una Aston Martin DB10.

Ian Callum ha guidato il team di progettazione del concept originale della C-X75, mentre la Williams Advanced Engineering ha costruito le stunt car per il film. Al posto dei propulsori ibridi, queste auto hanno ricevuto motori V8 sovralimentati Jaguar da 5,0 litri.

La Jaguar C-X75 di Callum La Jaguar C-X75 concept car

Com'è stata modificata

Callum ha dovuto apportare centinaia di modifiche per consentire al cliente di utilizzare l'auto nel Regno Unito. Ad esempio, l'ha dotata di uno scarico più silenzioso, convertitori catalitici e ha cambiato la taratura del motore.

La carrozzeria è stata riverniciata e gli spazi tra i pannelli sono stati ridotti. Ci sono anche nuovi specchietti laterali con indicatori di direzione integrati al posto di quelli in gommapiuma della stunt car.

La nuova C-X75 omologata per l'uso stradale debutterà alla Bicester Heritage Scramble il 21 aprile.