La startup norvegese Fresco Motors torna a far parlare di sé dopo due anni di silenzio con la presentazione, al momento virtuale, della nuova monovolume elettrica Fresco XL che ha forme arrotondate mai viste prima e può ospitare fino a nove persone su tre file da tre posti.

Tra le tante e mirabolanti promesse fatte da Fresco Motors nel presentare le prime immagini della sua XL c'è anche un'autonomia di circa 1.000 km con un pieno della batteria "extra large" a doppio strato.

Per la prima volta viene anche annunciata un'imminente produzione in serie della Fresco XL, demandata a un'azienda esterna attraverso una partnership a contratto, ma anche con una produzione a volumi ridotti in Norvegia.

Stile minimalista norvegese

Espen Kvalvik, Ceo e presidente di Fresco Motors, descrive la Fresco XL da lui stesso disegnata come un esempio di stile norvegese, minimalista e filante, ma al tempo stesso aerodinamico e pensato per ridurre i problemi di ghiacciamento dei climi nordici.

Fresco XL, la vista posteriore

Lo stesso design minimalista è utilizzato negli interni della Fresco XL, ancora non mostrati ufficialmente, ma descritti come caratterizzati da superfici pulite e sedili extra lusso reclinabili in "memory foam". Anche la presenza di schermi è ridotta volutamente al minimo e si limita al solo tachimetro in plancia.

Fresco XL, il video ufficiale

Due motori elettrici e trazione integrale

A livello meccanico la Fresco XL propone due motori elettrici, uno per ogni asse, che garantiscono la trazione integrale e la possibilità del torque vectoring di precisione che ottimizzare controllo e manovrabilità della vettura.

Fresco XL, la vista di tre quarti anteriore

Un optional davvero unico disponibile per la Fresco XL è invece il "solar trailer", in pratica un carrello appendice che ospita una batteria aggiuntiva e i pannelli solari per ricaricarla e garantire maggiore autonomia.

Jakob Kirsebom Lanto, Cfo e membro del consiglio di amministrazione di Fresco, dice:

"Siamo convinti che questo veicolo meticolosamente realizzato non sia solo destinato a ridefinire il lusso nel segmento dei veicoli elettrici, ma sia anche in grado di affascinare e coinvolgere un ampio spettro di stakeholder all'interno della nostra comunità, consolidando la posizione di Fresco come pioniere nell'innovazione dei veicoli elettrici.

Fresco XL, il render su strada

A titolo di cronaca ricordiamo che Fresco Motors utilizza anche il crowdfunding come forma di finanziamento. Sul sito ufficiale di Fresco è infatti possibile acquistare quote dell'azienda con un investimento minimo di 1.000 euro (1.000 azioni da 1 euro l'una).