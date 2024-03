La Volvo EX30 è una delle auto più interessanti del 2024 (soprattutto per il prezzo che, con gli incentivi, scende sotto i 30 mila euro) e quale contesto migliore per metterla alla prova se non le freddissime strade del nord della Svezie. Sì, esatto, gioca in casa!

La protagonista della nostra prova è la variante top di gamma da 428 CV, batteria da 64 kWh e trazione integrale. Ecco com'è fatta e come va.

Esterni | Interni | Guida | Curiosità | Prezzi

Volvo EX30: Esterni

Per inquadrare la Volvo EX30 partiamo dalle dimensioni: è lunga 4,23 metri, larga 1,83 metri e alta 1,55 metri, con un passo generoso (per le dimensioni tutto sommato compatte) di 2,65 metri. Il design riprende le linee minimaliste a cui Volvo ci ha abituato negli ultimi anni rivisitandole in chiave più "digitale", con forme morbide e sinuose che ben si alternano a tratti più netti e aggressivi soprattutto all'anteriore. Gli sbalzi sono cortissimi per massimizzare l'abitabilità interna e il profilo filante grazie ai grandi cerchi fino a 20" di diametro.

Volvo EX30 (2024)

La linea di cintura sale verso il posteriore quasi a tagliare il finestrino posteriore e fa scena la parte superiore a contrasto che, oltre a mimetizzare bene il tetto panoramico, fa sembrare il tetto sospeso in aria. All'anteriore spiccano i fari "a pixel", a matrice di LED e suddivisi in tanti piccoli segmenti, e la stessa cosa vale per quelli posteriori che, oltre ad essere collegati tra loro da due piccoli inserti in nero lucido, sono anche sdoppiati.

Volvo EX30: Interni

Minimal, senza fronzoli, rilassante, hi-tech. Sono diversi gli aggettivi che possono venire in mente non appena ci si accomoda nell'abitacolo della EX30 che riflette nella semplicità delle linee quanto già visto negli esterni. Tutti i comandi sono concentrati nello schermo centrale verticale da 12,3" e solo il tasto delle quattro frecce è "sdoppiato" e anche fisico posizionato in alto sulla plafoniera. Il software che governa il sistema è il Google Automotive, dotato di assistente vocale, di Google Maps e anche dello store online da cui scaricare nuove applicazioni.

Non ci sono quindi altri schermi, con tutte le informazione relative alla marcia e alla batteria che sono raccolte sempre in quello centrale. Niente strumentazione e nemmeno un head up display, anche se quest'ultimo avrebbe fatto comodo per evitare di distogliere lo sguardo dalla strada. Ottima la scelta dei materiali e dei rivestimenti, per la maggior parte sono riciclati, di seconda vita, così come gli assemblaggi solidi e l'attenzione al dettaglio.

Volvo EX30 (2024)

Lo spazio dentro è abbondante davanti, più sacrificato invece dietro dove è appena sufficiente per ginocchia e piedi. Per questo, meglio viaggiare in quattro magari sfruttando il vano portaoggetti, le due bocchette dell'aria e le prese di ricarica USB C a disposizione.

Il bagagliaio è più piccolo della media con una capacità minima di 318 litri (904 abbattendo gli schienali posteriori 60/40). Il vano è regolare nelle forme e ben rifinito e per l'organizzazione del carico ci sono diversi ganci, anelli e una presa da 12V. Il piano può essere regolato su due livelli e, sotto, si può sfruttare un piccolo doppiofondo. Sotto il cofano anteriore c'è un frunk, un vano aggiuntivo da 7 litri, che può essere utilizzato per riporre i cavi di ricarica o altri oggetti poco ingombranti.

Volvo EX30: Guida

Quale contesto migliore dei ghiacci e della neve svedese per mettere alla prova la Volvo EX30 che per design, prezzo e specifiche tecniche è sicuramente una delle auto più interessanti del 2024. La protagonista di questa prova è la top di gamma a doppio motore, per cui a trazione integrale, da 428 CV e con batteria da 64 kWh ricaricabile in DC fino a 150 kW e in AC a 11 o 22 kW a seconda della versione. Nonostante il contesto estremo (se cliccate sul video qui sopra capirete di cosa sto parlando) la EX30 mi ha stupito per la sensazione di sicurezza che è stata in grado di garantire in qualsiasi circostanza.

Volvo EX30 (2024)

Questo senso di comfort passa dai diversi elementi che vanno a comporre quella che è l'esperienza di guida. Lo sterzo ha il carico giusto, è diretto e progressivo e anche l'assetto è equilibrato, non troppo morbido in curva ma nemmeno fastidiosamente rigido sulle buche, il miglior compromesso tra comodità e dinamica. Attraverso lo schermo centrale dell'infotainment è possibile giocare con i settaggi dell'auto: si può modificare la pesantezza dello sterzo, attivare la funzione one pedal (anche se non mi ha convinto del tutto, avrei preferito fosse più incisiva e con una decelerazione più intensa) e gestire la trazione integrale.

Questa versione top di gamma 4WD utilizza infatti le sole ruote posteriori per la motricità per tenere bassi i consumi, con quelle davanti che si attivano attraverso la chiusura di una frizione solo quando si chiedono le massime prestazioni, scatta da 0 a 100 in circa 3 secondi e mezzo, o in caso di perdita di aderenza. Questo è solo un piccolo riassunto di com'è andata, per tutto il resto cliccate sul video qui sopra in copertina!

Volvo EX30: Prezzi

La Volvo EX30 è già ordinabile nelle concessionarie con prezzi a partire da 35.900 euro per la versione base con batteria piccola da 51 kWh con a trazione posteriore. La RWD ma con batteria grande da 64 kWh parte da 41.400, con tutti i prezzi che sono sconti e incentivi esclusi.

Al top della gamma si posiziona la più potente a due motori disponibile solo con la batteria più grande e che non rientra negli incentivi: per lei si parte da 47.700.