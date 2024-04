Quella che vedete in queste foto è forse la Bentley Continental GTC più lussuosa mai realizzata dalla Casa inglese.

Ideata dalla divisione "su misura" Mulliner, in collaborazione con Boodles - un gruppo privato britannico di gioiellieri e designer di gioielli di lusso fondato nel 1798 che nel 2023 ha vinto il premio "British Luxury Brand of the Year" - questa speciale cabrio ha interni rivestiti in legno e pelle incisa.

Più ricca che mai

La Bentley Continental GTC Boodles è stata ideata utilizzando una tavolozza di colori elegante. Per la carrozzeria, per esempio, i designer hanno deciso di utilizzare una vernice antracite, abbinata a un tetto in tessuto grigio chiaro e agli immancabili cerchi in lega argentati da 22 pollici con finitura lucida e pinze freno in nero lucido.

Tra gli elementi caratterizzanti di questa iconica edizione speciale della cabrio britannica, non mancano poi diversi dettagli color alluminio e la targhetta esterna specifica con inciso "Boodles 1798" in grigio con testo cromato, abbinata al logo dell'azienda proiettato a terra in fase di apertura delle portiere.

Bentley Continental GTC Boodles

Interni d'autore

Come gli esterni, allo stesso modo anche gli interni di questa Continental unica sono stati personalizzati in ogni minimo dettaglio. I designer Mulliner, in particolare, hanno scelto di rivestire i sedili in color lino e grigio pallido, una combinazione cromatica estesa anche a tutti i diversi dettagli che ricoprono la plancia e la console centrale.

Bentley Continental GTC Boodles, gli interni

Ma non solo. I pannelli delle porte e la parte superiore degli schienali dei sedili sono stati completati da rivestimenti personalizzati con il motivo "Be Boodles", che da solo ha richiesto 278.566 punti di cucitura e sei ore di lavoro dagli artigiani dell'azienda.

Infine, nella console centrale è stato incastonato, a completamento dell'opera, il ciondolo "Be Boodles Bentley", realizzato a mano con una coppia di emblemi "B" a specchio in oro bianco 18ct Single Mine Origin. Il prezzo non è stato comunicato ma è in vendita da oggi.