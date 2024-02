La divisione Mulliner di Bentley è quella che da anni si occupa di realizzare auto personalizzate in ogni minimo dettaglio dai clienti. Dalle sue porte sono usciti esemplari degni di nota, che hanno scritto la storia del brand in tutto il mondo.

L'ultimo in ordine di tempo è una speciale Bentayga EWB, a passo lungo, ordinata su commissione specifica da un cliente con colori molto sgargianti, sia negli interni che negli esterni, in quest'ultimo caso a due tonalità. Scopriamola.

Una Bentayga unica

La Bentley Bentayga è il primo SUV della casa inglese, un'auto molto apprezzata dai clienti e che negli ultimi anni ha totalizzato un numero di ordini piuttosto cospicuo. Qualcosa reso possibile anche dal vasto catalogo di personalizzazioni offerto dalla divisione Mulliner, che ha realizzato, appunto, questa speciale one off commissionata specificamente da una coppia di Irvine, California.

Per scendere più nei dettagli, i clienti, originariamente visitando il concessionario locale Bentley a Newport Beach, avevano l'intenzione di acquistare una "normale" Bentayga EWB Azure V8 First Edition. Dopo aver parlato con gli specialisti, però, hanno optato per selezionare i colori esterni e le finiture interne ad hoc, attingendo al catalogo della casa composto da 46 miliardi di diverse configurazioni disponibili.

Bentley Bentayga EWB

Con il supporto del Design Manager di Mulliner, Phill Dean, la coppia è stata aiutata a dare vita alla propria immaginazione, scegliendo per gli esterni la tinta Kingfisher, una brillante vernice blu elettrico, abbinata al tetto scuro a contrasto in tonalità Onyx.

Quest'ultima, in particolare, è stata utilizzata per ricoprire anche il cofano, il tetto e la parte superiore delle portiere e perfettamente integrata con la griglia nera lucida, le prese d'aria anteriori e il diffusore posteriore del catalogo Blackline. Insieme, la coppia ha scelto di abbinare allo speciale contrasto anche dei cerchi in lega a 10 razze da 22 pollici verniciati ancora una volta in Kingfisher e Beluga blu.

Interno d'autore

Passando agli interni, l'abitacolo di questa Bentayga EWB è stato scelto prima di tutto in configurazione a quattro posti, con sedili posteriori in versione "aereo", sistema audio Naim e illuminazione ambientale estesa.

Per le colorazioni, invece, la coppia californiana ha scelto una combinazione di pelle mandarino e blu imperiale, per il legno, invece, il Koa a poro aperto. Infine, tutti i dettagli mancanti sono stati rivestiti in una pelle specifica dello stesso colore della parte bassa della carrozzeria, inclusa la linguetta interna del volante, la leva del cambio e altri dettagli.

Bentley Bentayga EWB one off, gli interni Bentley Bentayga EWB one off, gli interni

Il Design Manager di Mulliner, Phill Dean, ha commentato:

"Con una commissione Mulliner, tutto è possibile. Abbiamo iniziato a discutere le specifiche nello showroom di Newport Beach, ma presto è diventato chiaro che avevamo bisogno di più tempo per rivedere ogni piccolo dettaglio. Abbiamo ripreso la messa in servizio a casa dei clienti - abbiamo finito intorno all'1.00"

Il 2023 è stato il miglior anno fino a oggi per la divisione Mulliner della casa inglese, che ha visto un aumento del 43% su base annua delle commissioni rispetto al 2022, a sua volta un anno record. Il 75% di tutte le nuove Bentley ora presenta contenuti Mulliner.