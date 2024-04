Dopo la presentazione e le polemiche che hanno portato a un improvviso e sorprendente cambio di nome l'Alfa Romeo Junior (Milano) è ordinabile in Italia, attualmente con il solo allestimento di lancio Speciale, sia con motorizzazione ibrida da 136 CV sia con il powertrain l'elettrico da 156 CV.

I prezzi dell'Alfa Romeo Junior (Milano) partono da 31.900 euro per la versione elettrificata e da 41.900 per l'elettrica.

Alfa Romeo Junior (Milano), prezzi e allestimenti

L'Alfa Romeo Junior (Milano) Speciale mossa dal 1.2 mild hybrid di serie cerchi in lega da 18", luci posteriori LED, scudetto con Biscione, portellone posteriore ad azionamento elettrico, climatizzatore automatico, strumentazione digitale da 10,25", monitor centrale da 10,25", 2 porte USB e comandi vocali.

L'Alfa Romeo Junior (Milano) Speciale elettrica da 156 CV è in tutto simile alla ibrida, aggiungendo il caricatore di bordo da 11 kW, cavo trifase Modo 3 ed easy Wallbox.

Alfa Romeo Junior (Milano), il 3/4 anteriore Alfa Romeo Junior (Milano), gli interni

La lista degli optional comprende varie tinte per la carrozzeria, Pack Sport (2.500 euro) con volante sportivo e sedili Sabelt in Alcantara e vinile a regolazione elettrica per il guidatore, Pack Techno (1.500 euro) comprensivo di luci a matrice di LED, caricatore wireless per lo smartphone e sensori di parcheggio a 360°. È disponibile anche la pompa di calore, dedicata all'elettrica, per 850 euro.

Alfa Romeo Junior (Milano), i motori

Per quanto riguarda l'unità mild hybrid dell'Alfa Romeo Junior (Milano) si tratta come detto del 1.2 da 136 CV già montato su altri modelli Stellantis, abbinato alla trazione anteriore e al cambio automatico doppia frizione a 6 rapporti. Secondo i dati ufficiali - calcolati con ciclo WLTP - il consumo medio è di 5,2 litri ogni 100 km con emissioni di CO2 pari a 117, valore che la fa rientrare negli incentivi auto 2024.

L'Alfa Romeo Junior (Milano) elettrica invece è mossa dal powertrain da 156 CV e batteria da 54 kWh, con autonomia dichiarata di 410 km. La potenza di ricarica massima in corrente continua è di 100 kW, per passare dal 10% all'80% della capacità in meno di 30 minuti.

L'Alfa Romeo Junior (Milano) vista dal vivo