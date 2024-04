Al Salone di Pechino 2024 Mazda presenta un nuovo SUV elettrico. E' ancora sotto forma di concept car e si chiama Arata, ma è destinato a entrare in produzione entro la fine del prossimo anno.

Come la berlina EZ-6, anche questo nuovo crossover è stato sviluppato dalla joint vendute Changan Mazda, fondata alla fine del 2012, ed è molto probabile che, nella sua versione di serie, si chiamerà EZ-60: un nome già registrato in Cina dalla Casa giapponese.

Una concept nuova

Grazie alla joint venture tra Mazda e Changan, la nuova EZ-60 (se così si chiamerà) sarà probabilmente basata sulla stessa piattaforma del SUV cinese Changan Deepal S7, rispetto al quale, però, avrà un altro aspetto. Questo SUV infatti è stato progettato seguendo il Kodo Design di Mazda, con finestrini relativamente piccoli e luci sottili ed eleganti davanti e dietro.

Proprio come la berlina EZ-6, è probabile che la versione di serie sarà equipaggiata con una grande griglia illuminata, abbinata alla scritta Mazda sulle fiancate sempre illuminata.

Mazda Arata concept

Tecnologica al punto giusto

La Mazda Arata concept per questa prima presentazione al Salone di Pechino 2024 è stata equipaggiata con una lunga serie di dispositivi elettronici non ancora presenti sulle auto della Casa.

Tra questi, per esempio, ci sono le telecamere al posto degli specchietti convenzionali e un grande spoiler posteriore diviso in due da una terza luce di stop verticale, che sembra estendersi fino al pannello del tetto.

Mazda Arata concept, il posteriore

Mazda non è scesa nei dettagli riguardo l'inizio della commercializzazione di questo nuovo SUV che sarà prodotto in Cina. Non è chiaro se arriverà mai in Europa, continuate a seguirci per restare informati.