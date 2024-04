La Mazda6 è rimasta nei listini italiani fino al 2022, sia con carrozzeria berlina che wagon, ma ora si ripresenta a noi in veste rivista e corretta. In realtà la Mazda EZ-6 appena presentata al Salone di Pechino non ha nulla a che vedere con la precedente Mazda6, ma nasce come berlina elettrica dalla joint venture Changan Mazda.

La Mazda EZ-6 abbraccia il caratteristico linguaggio di design Kodo, ma con una griglia parzialmente illuminata e maniglie delle porte a scomparsa. Vediamo alcuni tratti Jaguar nei fanali posteriori e forse anche nei fari anteriori. Sopra la barra luminosa posteriore si trova uno spoiler attivo che non ci aspettavamo di vedere su una berlina.

Linee sinuose per la berlina elettrica/plug-in

Appoggiata su cerchi aerodinamici da 19 pollici, la Mazda EZ-6 ha un grande tetto panoramico in vetro e porte senza cornice, com'è possibile notare dalle nostre foto scattate a Pechino. Le notizie provenienti dalla Cina indicano che la berlina ibrida elettrica/plug-in è basata sulla Changan Shenlan SL03, ma con interni più sofisticati.

Mazda EZ-6, la vista di tre quarti anteriore

L'abitacolo non sembra avere molto in comune con i prodotti Mazda venduti in tutto il mondo, il che spiegherebbe il collegamento cinese. Sembra comunque un ambiente piacevole e la console centrale "fluttuante" a tutta lunghezza è interessante.

Mazda EZ-6, la vista posteriore

La Mazda EZ-6 vista dal vivo

600 km in elettrico

Le immagini ufficiali sono accompagnate da alcune prime specifiche. La Mazda EZ-6 ha una configurazione a trazione posteriore come modello elettrico. Ha una perfetta distribuzione del peso 50:50 e una sospensione posteriore multi-link. Il pacco batterie, non specificato, è in grado di garantire un'autonomia di 600 km secondo il ciclo CLTC. L'ibrido plug-in può percorrere 1.000 km prima di esaurire il carburante e la batteria.

Per quanto riguarda le dimensioni, è lunga 4,92 metri, larga 1,89 metri e alta 1,48 metri. Questo la rende leggermente più grande della vecchia Mazda6. A questo proposito, Mazda ha già escluso di sostituire la 6 che tutti conosciamo con una nuova generazione sulla piattaforma RWD dell'azienda con motori a sei cilindri in linea. Per ora, questa architettura è utilizzata esclusivamente da quattro SUV: CX-60, CX-70, CX-80 e CX-90.

La EZ-6 sarà in vendita in Cina dopo il debutto pubblico di questa settimana al Salone dell'Auto di Pechino. È improbabile che la berlina media elettrica/ibrida plug-in venga esportata in altri mercati.