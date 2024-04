Volkswagen lancia ufficialmente in Cina la nuova generazione della Tiguan, con importanti differenze rispetto all'equivalente europea. Prodotta localmente dalla joint venture SAIC-VW, il nuovo SUV cinese a marchio tedesco ha un passo più lungo (da cui l'aggiunta della "L" nel nome) e una versione tecnologicamente evoluta chiamata Pro.

In totale, la Tiguan L misura 4.735 mm di lunghezza, 1.859 mm di larghezza e 1.682 mm di altezza, oltre a 2.791 mm di passo. In pratica, è 197 mm più lunga, 17 mm più larga e 43 mm più alta della Tiguaneuropea , oltre ad avere un passo più lungo di 111 mm. Il bagagliaio passa da 471 litri a 1.696 litri.

Differenze di dettaglio e raffinatezze

In termini di design esterno, la Tiguan L Pro è praticamente identica alla sorella europea Tiguan, ma con differenze nei dettagli. Il paraurti anteriore, ad esempio, presenta elementi più orizzontali, mentre il body kit della Tiguan L Pro R-Line ha un aspetto più sportivo.

Volkswagen Tiguan L Pro (Cina), la vista di tre quarti anteriore

All'interno della nuova Volkswagen le foto rivelano un abitacolo ancora più raffinato e l'uso di materiali come Alcantara (sedili e plancia), pelle, dettagli in acciaio spazzolato, superfici gommate, nero lucido e altro ancora.

Volkswagen Tiguan L Pro (Cina), gli interni

Il comando del cambio è sulla colonna, accanto al volante, e sulla plancia è stato aggiunto un terzo schermo da 11,6 pollici a uso esclusivo del passeggero (caratteristica assente nel modello europeo).

Anche ibrida e probabilmente in Europa

La lista degli equipaggiamenti comprende, tra l'altro, i fari a matrice di LED, il tetto panoramico, l'head-up display, i sedili massaggianti, l'assistente al parcheggio, il cruise control adattivo, i sistemi di frenata automatica e di mantenimento della corsia.

In Cina, la Tiguan L avrà un motore 2.0 turbo benzina da 186 o 220 CV, sempre abbinato a un cambio automatizzato a doppia frizione a 7 rapporti. Nelle versioni più potenti sarà utilizzata la trazione integrale 4Motion. Una variante ibrida sarà aggiunta alla gamma in un secondo momento.

Volkswagen Tiguan L Pro (Cina), la vista di tre quarti posteriore

Per quanto riguarda un futuro commerciale della Volkswagen Tiguan L anche in Europa è possibile che la versione a passo lungo venga presto prodotta in uno degli stabilimenti Volkswagen nel Vecchio Continente.