Quella che vedete in queste foto è la Volkswagen ID. Code, una concept car elettrica progettata dalla Casa tedesca in occasione del Salone di Pechino 2024, in corso dal 25 aprile al 4 maggio.

Si tratta di un SUV di cinque metri con forme da gran turismo dotato di un impianto fotovoltaico integrato sul tetto trasparente e di un sistema di guida totalmente autonoma di livello 4. L'auto è persino capace di comunicare con le persone per strada e se le riconosce di salutarle.

L'auto che riconosce i pedoni e li saluta

La Volkswagen ID. Code è una concept dal design pulito e levigato. Anticipa un modello che in futuro potrebbe arrivare concretamente sul mercato cinese, con soluzioni tecnologiche mai viste prima. Iniziando a parlare proprio di queste, ci sono, per esempio, le maniglie delle portiere "tattili" integrate nei montanti, gli specchietti retrovisori sostituiti da piccole telecamere e dei fari anteriori molto sottili.

Nella parte anteriore, infatti, i designer hanno dotato la ID. Code concept di una striscia luminosa continua che mostra diverse sfumature di colore a seconda della situazione e della modalità di guida impostata.

Al centro è integrato un logo VW illuminato alla cui sinistra e destra sono presenti fari LED simili a "occhi 3D", che possono essere elettricamente "strizzati" in segno di saluto, come accade sulle altre auto della famiglia ID. ma con la differenza che, in modalità di guida autonoma, possono simulare alcuni movimenti per comunicare con i pedoni.

Quando una persona si avvicina all'auto, per esempio, i fari possono guardare in direzione del volto e, se questa viene riconosciuta, possono dare il via a piccoli movimenti di benvenuto, come un occhiolino e un sorriso. Allo stesso tempo, sullo schermo luminoso viene visualizzato "Welcome".

Nella parte posteriore, simile a quella di una coupé, i progettisti hanno installato una seconda striscia luminosa a LED simile a quella anteriore, con il logo Volkswagen sempre illuminato ma in rosso. Insieme, trova posto anche uno spoiler sul tetto che si estende fino alla parte posteriore, aperto vicino al bagagliaio per far scorrere l'aria al di sotto smaltendo contemporaneamente anche l'acqua piovana dal lunotto posteriore, non dotato di tergicristallo.

Volkswagen ID. Code concept 2024

Infine, i finestrini laterali sono stati progettati come display parzialmente trasparenti: quando ci si avvicina, per esempio, su di essi appare un avatar generato dall'intelligenza artificiale, che ricorda al conducente di portare con sé un ombrello in caso di pioggia prevista nel corso della giornata, per esempio.

Sul lunotto posteriore, infine, possono essere visualizzate informazioni configurabili, come il livello di carica, l'autonomia o un promemoria per gli oggetti dimenticati più di frequente a casa.

L'interno

Dentro la Volkswagen ID. Code offre quattro sedili singoli rivestiti con tessuti ecologici. L'abitacolo infatti si ispira a un salotto domestico. Presenti un sofisticato sistema audio e un grande impianto di illuminazione ambientale e di climatizzazione.

L'auto si guida con un volante, che si ritrae in modalità autonoma, e i sedili anteriori possono essere ruotati di 180 gradi in modo da essere posizionati l'uno di fronte all'altro oppure possono essere portati in posizione di riposo o ruotati verso l'esterno per entrare e uscire.

Infine, se non c'è nessuno a bordo, l'ID. Code può essere impostata in modalità "igiene" con l'aria all'interno dell'auto che viene pulita grazie ai raggi UV e ad un robot aspirapolvere chiamato "Lupo".

Venendo alla tecnologia di bordo, il sistema di infotainment è composto da uno schermo tondo e unico, che si estende per tutta la larghezza dell'abitacolo e perfino nelle portiere, abbinato a un head-up display con funzione di realtà aumentata.