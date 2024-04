L'ultima creazione di Italdesign fonde un'elegante vettura GT con un pick-up per creare un veicolo fatto apposta per guardare le stelle.

Si può discutere se la Italdesign Quintessenza riesca a essere uno dei due stili di carrozzeria, dato che è solo un concept, ma il design elegante dell'EV nasconde alcune caratteristiche stilistiche selvagge che dovrebbero eccitare l'osservatore delle stelle che è in ognuno di noi.

Grande e filante

La Quintessenza è grande. È più lunga della Ford F-150 più corta, con un passo più lungo di 3,2 metri. Tutto questo spazio aiuta a ospitare quattro sedili con una console centrale che corre lungo il centro e che ospita i comandi dell'infotainment e altri interruttori.

Italdesign Quintessenza, la vista di tre quarti anteriore

Contiene anche un organizer e un minibar refrigerato abbastanza grande da contenere una bottiglia di vino e due bicchieri. Un drink è d'obbligo quando si girano i sedili posteriori e si rimuove il tetto rigido posteriore, aprendo l'abitacolo al mondo esterno. La console centrale può scorrere all'indietro, portando il minibar direttamente a portata di mano mentre si reclinano i sedili posteriori e ci si gode il panorama.

Italdesign Quintessenza, configurazione aperta Italdesign Quintessenza, configurazione chiusa

C'è anche il marmo sulla plancia

Nella parte anteriore dell'abitacolo, un cruscotto centrale fluttuante alla base del parabrezza si fonde con le portiere e si estende fino alla parte posteriore dell'auto. Italdesign ha realizzato il cruscotto con un tessuto a base di marmo che nasconde i comandi fino a quando non sono necessari, utilizzando un sistema di proiezione per visualizzarli. Sembra un'idea sofisticata e pignola.

Italdesign Quintessenza, la plancia

L'interfaccia principale del veicolo si trova dietro il volante e non è altro che un dock per lo smartphone, che si collega all'auto tramite un'app esclusiva. Gli utenti possono controllare varie impostazioni del veicolo attraverso il telefono, che può anche visualizzare informazioni vitali quando è agganciato, come il livello della batteria, la velocità, gli indicatori di direzione e altro ancora.

Ruote da 24"

L'interno minimalista è sereno rispetto all'esterno robusto. Il Quintessenza ha parafanghi massicci su ruote da 24 pollici, elementi luminosi verticali e orizzontali davanti e dietro, e un tetto fastback che nasconde il pianale del camion.

Italdesign Quintessenza, il dettaglio delle ruote

L'altezza da terra può essere regolata da 200 a 280 mm. Ci sono anche porte a forbice a tutta lunghezza e un portellone posteriore a comando elettronico.

Tre motori elettrici per 788 CV

La batteria da 150 kWh alimenta tre motori elettrici: un'unità di trazione sull'asse anteriore e due motori sull'asse posteriore. La potenza totale è di 788 CV e può raggiungere i 100 km/h in meno di tre secondi, ma Italdesign non fa menzione di capacità di traino o di carico utile. L'autonomia dichiarata è di 750 km.

Italdesign Quintessenza, la vista di tre quarti posteriore

In ogni caso, questa macchina è fantastica. Anche se probabilmente non entrerà mai in produzione, siamo contenti che esista.