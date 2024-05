Il mercato auto in Italia è di nuovo in crescita rispetto all'anno scorso. Ad aprile, anche grazie a due giorni lavorativi in più, sono state immatricolate 135.353 auto (+7,5%). Dopo due mesi positivi e uno solo negativo, il primo quadrimestre dell'anno si chiude con 586.665 unità ovvero il 6,1% in più sullo stesso periodo del 2023, sebbene i livelli pre pandemia siano ancora lontani (-17,7% su gennaio-aprile 2019). Manca ancora però la spinta dei nuovi incentivi auto 2024, come dimostrano anche i dati per alimentazione che riportiamo di seguito.

In una nota l’UNRAE insiste "sull’estrema urgenza di pubblicare in Gazzetta Ufficiale il DPCM annunciato da ben tre mesi, e di rendere immediatamente operativa la piattaforma di Invitalia. Ma ribadisce anche, ancora una volta, la necessità di correggere il nuovo schema incentivi, seppur già migliorativo. Resta poi ancora valida l'esortazione dell'Associazione delle Case automobilistiche estere che operano in Italia di rivedere il trattamento fiscale delle auto aziendali in uso promiscuo, agendo su detraibilità IVA e deducibilità dei costi in funzione delle emissioni di CO2 e riducendo il periodo di ammortamento a 3 anni.

Le alimentazioni più vendute

Tra le alimentazioni, le auto elettriche hanno perso 0,8 punti e si sono fermate al 2,3% di share (al 2,8% in gennaio-aprile), le ibride plug-in sono arretrate di 1,5 punti rispetto a un anno fa, al 3,3% (3,2% nel cumulato), comunque 1 punto sopra alle BEV, rappresentando un’anomalia italiana.

Le vetture ibride hanno invece guadagnato 5 punti, arrivando al 39,7% di quota, al 38,6% nel cumulato (+3,1 p.p.), con un 10,7% per le full hybrid e 29,0% per le mild hybrid.

Il motore a benzina ha guadagnato ad aprile 2,4 punti di quota, attestandosi al 31,6% del totale, 31,1% nel cumulato (+3,5 p.p.); da notare nella classifica che segue la scalata della MG ZS arrivata seconda nel mese tra le più vendute (2.647). Il diesel invece ha continuato la discesa arrivando al 14,4% di share nel mese (-5,4 p.p.) e al 15,0% nei 4 mesi (-4,6 p.p.). Il GPL ha archiviato il mese all’8,5% (+0,2 p.p.) e i 4 mesi al 9,1% (+0,1 p.p.), con la DR 5.0 salita sul podio (1.047). Il metano si è fermato allo 0,2% del mercato sia nel mese che nel cumulato.

Le auto a benzina più vendute ad aprile 2024

Citroen C3

Citroen C3 (3.487) MG ZS (2.647) Peugeot 208 (2.540) Volkswagen T-Cross (2.279) Jeep Avenger (2.235) Volkswagen T-Roc (1.990) Opel Corsa (1.799) Toyota Aygo X (1.740) Dacia Sandero (1.273) Renault Clio (1.121)

Le auto diesel più vendute ad aprile 2024

Volkswagen Tiguan (2024)

Volkswagen Tiguan (1.147) Fiat 500X (1.077) Mercedes GLA (868) Jeep Compass (850) BMW Serie 1 (727) Alfa Romeo Stelvio (720) Jeep Renegade (676) Audi Q3 (644) Dacia Duster (632) Volkswagen T-Roc (630)

Le auto GPL più vendute ad aprile 2024

Dacia Sandero

Dacia Sandero (3.906) Dacia Duster (1.531) DR 5.0 (1.047) Renault Captur (985) Renault Clio (837) Lancia Ypsilon (547) Dacia Jogger (457) DR 6.0 (329) Kia Stonic (293) DR 3.0 (273)

Le auto a metano più vendute ad aprile 2024

Volkswagen Polo

Volkswagen Polo (126) Skoda Octavia (53) Skoda Kamiq (22) Audi A3 (15) Volkswagen Golf (3) (0)

Le auto ibride più vendute ad aprile 2024

Fiat Panda

Fiat Panda (10.149) Toyota Yaris (3.566) Lancia Ypsilon (3.244) Ford Puma (2.953) Toyota Yaris Cross (2.260) Fiat 500 (2.089) Kia Sportage (1.519) Nissan Qasqhai (1.310) Suzuki Vitara (1.200) Toyota C-HR (991)

Le auto ibride plug-in più vendute ad aprile 2024

Cupra Formentor

Cupra Formentor (331) Audi Q3 (316) BMW X1 (250) Volvo XC60 (213) Audi A3 (206) Alfa Romeo Tonale (200) Audi Q5 (196) Porsche Cayenne (145) Ford Kuga (142) Mercedes GLC Coupé (139)

Le auto elettriche più vendute ad aprile 2024

Tesla Model Y