A marzo 2024 le auto nuove immatricolate in Europa, secondo i dati riportati da JATO Dynamics per 28 Paesi, sono state 1.377.541, con un calo del 2,7% rispetto allo stesso mese del 2023.

Questa frenata, commenta il Global Analyst di JATO Dynamics Felipe Munoz, sembra essere causata anche dai "prezzi altissimi delle auto elettriche che bloccano il passaggio dalle auto a benzina e diesel alle EV, complice l'incertezza sugli incentivi statali in molti Paesi europei e i timori sulla durata delle batterie".

Il calo nelle vendite delle auto elettriche è compensato nei primi tre mesi del 2024 dal boom delle auto ibride che con 382.700 unità da gennaio a marzo segnano un +18%. Sembra invece un po' rallentata l'avanzata delle auto cinesi che a marzo 2024 segnano solo un +0,7%.

Tesla Model Y torna in testa. Bene la Golf

Nello scorso mese di marzo a vincere la classifica delle auto più vendute in Europa è la Tesla Model Y con 26.847 immatricolazioni, ma in calo del 42% sullo stesso mese dell'anno precedente.

Tesla Model Y Volkswagen Golf Dacia Sandero

In seconda posizione si piazza invece la Volkswagen Golf che grazie anche agli ultimi aggiornamenti registra ben 25.779 unità targate nel continente e un ottimo +43%. Terza classificata è invece la Dacia Sandero che con 25.660 vetture immatricolate segna un +23% rispetto allo scorso anno.

In forte crescita a marzo 2024 sono anche Renault Clio (+28%), Ford Puma (+26%) e Toyota Yaris (+39%). Tra le novità che spiccano per numero di immatricolazioni si segnalano poi Volvo EX30, Honda ZR-V ed E:NY1 e BMW i5.

Le auto più vendute in Europa a febbraio 2024

Tesla Model Y, 26.847 unità (-42%) Volkswagen Golf 25.779 (+43%) Dacia Sandero, 25.660 unità (+23%) Nissan Qashqai, 24.764 (+14%) Peugeot 208, 23.462 (-1%) Renault Clio, 22.964 (+28%) Citroen C3, 21.110 (+16%) Volkswagen T-Roc, 20.852 (-3%) Ford Puma, 19.077 (+26%) Toyota Yaris, 19.056 (+39%) Opel/Vauxhall Corsa, 18.761 (-26%) Toyota Yaris Cross, 18.586 (-18%) Kia Sportage, 18.503 (+4%) Peugeot 2008, 18.473 (0%) Skoda Octavia, 18.369 (+13%) Hyundai Tucson, 17.077 (-8%) Renault Captur, 15.954 (+16%) Nissan Juke, 15.786 (+30%) Dacia Duster, 15.478 (-12%) Audi A3, 15.367 (+19%) Fiat/Abarth 500, 14.664 (-23%) Toyota Corolla, 13.931 (+14%) Fiat Panda, 13.780 (+13%) Volkswagen Tiguan, 12.976 (-7%) Volvo XC40, 12.827 (+2%)

Le auto cinesi frenano, ma non BYD

Come detto, le auto Made in China si limitano a un magro +0,7% in Europa a marzo 2024, con una quota del 36% di cinesi elettriche che sul mercato continentale rappresentano però solo il 6.1% delle EV.

In pratica, spiega sempre Munoz, anche i Costruttori cinesi subiscono il calo europeo delle immatricolazioni e in più pagano lo scotto delle recenti indagini della Commissione europea sull'importazione di auto cinesi.

MG ZS BYD Atto 3

Il marchio MG, nono stante un calo mensile del 38%, totalizza ancora il 61% delle immatricolazioni di auto cinesi in Europa, seguita da BYD al 24% di quota di mercato e in fortissima crescita (+577%) e da Great Wall al 5%.