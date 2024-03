Febbraio è stato un mese positivo per il mercato delle auto nuove in Europa. Secondo i dati di JATO Dynamics (relativi a 28 mercati europei) sono state immatricolate 988.116 auto, ovvero circa il 10% in più rispetto all'anno precedente. A trainare la crescita, come prima della pandemia da Covid, sono state le auto a benzina, responsabili del 61% del totale.

Un altro dato molto interessante riguarda le auto prodotte in Cina, che hanno registrato i più alti livelli di crescita su base annua (+45%). A titolo di confronto, le immatricolazioni di vetture prodotte in Germania e in Spagna hanno registrato un aumento del 6% ciascuna. Vediamo più in dettaglio tutti i modelli.

Dacia Sandero sempre in testa

La crescita di Dacia è continuata anche a febbraio e la Sandero è rimasta in cima alla classifica delle auto più vendute in Europa, con 20.797 unità (+13%). La Tesla Model Y si è piazzata in seconda posizione con 19.760 unità (+7%), seguita dalla Volkswagen Golf (19.490, +45%).

Le immatricolazioni della Citroen C3 sono aumentate del 61% (grazie alle offerte sulla precedente generazione e l'arrivo della nuova). In salita anche Skoda Octavia, Toyota Corolla, Audi A3, BMW X1, Seat/Cupra Leon, Tesla Model 3, MG Zs e Opel/Vauxhall Astra.

Tra le ultime arrivate, la Jeep Avenger ha registrato 5.677 unità, di cui 1.434 elettriche; la Volvo EX30 3.663 unità e la Renault Espace 1.722 unità. Mitsubishi ha immatricolato rispettivamente 1.535 e 1.339 unità della Colt e della ASX, e Honda 1.100 unità della ZR-V.

Le auto più vendute in Europa a febbraio 2024

Dacia Sandero, 20.797 unità (+13%) Tesla Model Y, 19.760 unità (+7%) Volkswagen Golf (19.490, +45%) Peugeot 208, 18.476 (+14%) Citroen C3, 17.787 (+61%) Skoda Octavia, 16.587 (+35%) Toyota Yaris Cross, 15.760 (+7%) Renault Clio, 15.002 (+26%) Volkswagen T-Roc, 13.975 (-11%) Peugeot 2008, 13.900 (+17%)

Tesla Model Y Volkswagen Golf 2024 Dacia Sandero

La corsa delle auto Made in China

La crescita delle auto prodotte in Cina è ancora più evidente se si considerano le immatricolazioni di BEV. Nei primi due mesi del 2024 il 20% delle BEV immatricolate è Made in China, il 33% proviene dalla Germania, ma in quest'ultimo caso l'aumento è di appena l'8%.

Bisogna tuttavia notare che circa il 44% di tutti i volumi di auto Made in China sono stati registrati da marchi occidentali, tra cui Tesla, Volvo e Dacia, mentre il 40% è stato registrato da MG, di proprietà e progettazione interamente cinese, ma posizionata in Occidente come marchio britannico.

Questo significa che i marchi cinesi hanno rappresentato solo il 16% delle immatricolazioni di vetture di produzione cinese, a conferma del fatto che questi produttori continuano a dover affrontare sfide legate alla percezione e alla consapevolezza in Europa.

I marchi più venduti in Europa a febbraio 2024