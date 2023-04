Cresce l’attesa per la nuova BMW Serie 5. Mercedes ha fatto la sua mossa presentando la nuova generazione della Classe E e ora tocca all’Elica rispondere a tono. La futura berlina tedesca sarà proposta anche come elettrica e, almeno a giudicare ai primissimi test effettuati dai nostri colleghi tedeschi, promette davvero bene.

Tra nuovi sistemi di assistenza alla guida, un’ampia varietà di motori e un assetto completamente nuovo, ecco cosa promette la nuova Serie 5.

Ci si intende con uno sguardo

Partendo dai motori, la nuova Serie 5 avrà una gamma davvero completa. I fiori all’occhiello saranno le elettriche – le prime Serie 5 a zero emissioni della storia – con le versioni 40e da 340 CV e un’autonomia compresa tra 468 e 582 km e M60 da 600 CV e percorrenze tra 436 e 516 km.

BMW non ha annunciato ufficialmente le altre motorizzazioni, ma sappiamo che verranno proposte almeno due o tre varianti ibride plug-in (tra cui la M5 da circa 650 CV) e le mild hybrid a benzina e diesel a quattro e sei cilindri.

Sulla nuova BMW Serie 5 è possibile cambiare corsia semplicemente "guardando" verso lo specchietto corrispondente

La vera chicca della futura Serie 5, però, riguarderà gli assistenti alla guida. Accompagnati da Daniela Kern, Head of Functional Design and Integrator of Automated Driving, i nostri colleghi tedeschi hanno potuto testare l’Assist Plus, un sistema davvero innovativo utile soprattutto in autostrada.

Una volta ricevuto il “via libera” dal quadro strumenti, si possono togliere le mani dal volante fino ai 130 km/h e lasciare che la vettura proceda alla velocità impostata rimanendo al centro della corsia. Ma la “magia” riguarda i sorpassi: non si cambia corsia solo azionando l’indicatore di direzione, ma anche col proprio sguardo.

Se si vuole impostare un sorpasso (e se il sistema rileva uno spazio sufficiente nella corsia adiacente), basta guardare lo specchietto corrispondente per spostarsi a sinistra o destra. Un’innovazione davvero interessante che promette di creare un “effetto wow” forse decisivo per permettere alla Serie 5 di giocarsela contro la nuova Mercedes Classe E.

La guida delle i5 40e e M60

Come spiegano gli ingegneri tedeschi, per la nuova Serie 5 è stata “presa in prestito” la piattaforma della Serie 7, che consente di installare un’ampia varietà di powertrain. A livello di dinamica di guida, invece, l’obiettivo è stato quello di “combinare il comfort di una Serie 7 con l’esperienza al volante di una Serie 3”.

In effetti, le prime sensazioni sono proprio queste (e c’è da considerare che si tratta di prototipi, quindi il modello di serie potrebbe essere ulteriormente affinato).

Oltre elettriche i5, sono attese anche versioni ibride plug-in e mild hybrid

Già nella 40e, la spinta è notevole, ma non è aggressiva come quella di altre elettriche, mentre la buona taratura delle sospensioni riesce a gestire il peso elevato della vettura. Chiaramente, la risposta della BMW cambia a seconda che si selezioni la modalità Sport o quella Boost, che danno ancora più vivacità all’i5 rispetto alle configurazioni più normali.

Passando all’i5 M60 – l’altra protagonista della prova -, qui la dotazione è ancora più completa. Come ci si attende da una M, l’esperienza di guida è più intensa, con molle più rigide (non solo meccanicamente, ma anche grazie a una logica dedicata per sensori e software), un sistema anti-rollio a 48 Volt e ruote posteriori sterzanti per dare ulteriore agilità in curva.

E lo sterzo è ancora più diretto, per trasmettere fiducia e stabilità quando si guida, anche perché la ricerca delle derapate non è tra le necessità di chi acquisterà una Serie 5 elettrica.

Quando arriva la nuova Serie 5

Per scoprire tutte le caratteristiche della nuova BMW, l’appuntamento è fissato al 24 maggio, quando saranno presentate sia le versioni elettrificate che le elettriche i5.

Nuova BMW Serie 5, la prova del prototipo di Motor1.com

La produzione partirà in estate, mentre i primi esemplari arriveranno in concessionaria a ottobre 2023.