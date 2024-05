La Morgan Plus Six è in circolazione dal 2019 con uno stile retrò e il 3.0 6 cilindri da 340 CV e 500 Nm di coppia della BMW Z4 e della Toyota Supra. Ora si trasforma in un'edizione speciale a tiratura limitata con l'aiuto di Pininfarina.

La Midsummer, in stile barchetta, utilizza una splendida carrozzeria in alluminio battuto a mano che richiede oltre 250 ore di lavoro. E' una sportiva a due posti di cui saranno realizzati appena 50 esemplari, tutti già venduti.

Look retrò, ma cuore moderno

Pininfarina ha dichiarato di essersi ispirata alle sue creazioni degli anni Trenta e Quaranta, con le loro code posteriori più lunghe. La Midsummer non ha un parabrezza convenzionale, sostituito da un paio di eleganti schermi aerodinamici che ricordano le barchette di un tempo. I fari rotondi sono più grandi di quelli della Plus Six e ora incorporano gli indicatori di direzione e le luci diurne.

La modellazione della carrozzeria non è l'unico elemento artigianale che richiede tempo, ad esempio per applicare tutto il teak (il cruscotto è ornato da non meno di 126 strati di teak, mentre ogni scheda porta ne ha 120) ci vogliono più di 30 ore. Si tratta cmq di una tecnica che rende gli interni più resistenti rispetto all'utilizzo di pezzi di legno più grandi.

Morgan Midsummer di Pininfarina Morgan Midsummer di Pininfarina, gli interni

Anche le ruote a disco hanno un tocco retrò e contribuiscono a migliorare l'aerodinamica consentendo un flusso d'aria più fluido ai lati dell'auto. I cerchi in lega sono avvolti da pneumatici Michelin Pilot Sport 5. Questi cerchi forgiati da 19 pollici consentono anche di risparmiare peso: Morgan ha infatti ridotto il peso dei cerchi standard utilizzati dalla Plus Six di circa 3 kg. Questa nuova ruota in stile vintage pesa 10 kg e l'intera vettura 999,71 kg.

Le specifiche tecniche non sono state rese note, ma la Plus Six standard è equipaggiata con il 3.0 6 cilindri da 340 CV e dalle immagini vediamo anche che la leva del cambio è di origine BMW. Tuttavia, se è vero che il modello "normale" impiega 4,2 secondi per scattare da ferma a 100 km/h, la Midsummer dovrebbe metterci meno perché più leggera.

Quanto costa?

I prezzi non sono stati resi noti ufficialmente, ma Autocar riporta che i proprietari hanno pagato una cifra compresa tra i 152.000 e i 190.000 dollari (175.406 euro al cambio attuale), a seconda di come sono state configurate le auto. La produzione inizierà quest'anno e terminerà nel 2025.

Morgan Midsummer di Pininfarina

Il debutto in pubblico della Midsummer avverrà a luglio al Goodwood Festival of Speed. inoltre, sebbene la barchetta disegnata da Pininfarina non sia più disponibile, Morgan si è detta disposta ad accettare proposte da parte dei clienti per altri progetti speciali.