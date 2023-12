Morgan è pronta per la svolta elettrica. La casa inglese presenta oggi il prototipo XP-1 che farà da apripista alle Morgan a batteria e svela che ci ha lavorato per un anno intero. Questa sportiva non diventerà mai di serie ma servirà come banco di prova per fornire informazioni fondamentali agli ingegneri e ai progettisti di Morgan per le prossime novità.

La XP-1, nata sempre a Malvern, nel Worcestershire (UK), si basa sulla piattaforma in alluminio della Super 3 e adesso inizierà le prove su strada che, stando alle dichiarazioni ufficiali, dureranno anche due anni. Allo stesso tempo Morgan ha avviato un processo di formazione della forza lavoro e di adattamento delle infrastrutture per produrre le sportive elettriche.

Sempre divertenti da guidare

Le Morgan sono famose per essere divertenti da guidare, leggere, artigianali e personalizzate. La promessa è che lo saranno anche a batteria. "Saremo inflessibili nel cercare di preservare queste caratteristiche. Non essendo legato a un prodotto, la XP-1 offre al nostro pubblico la possibilità unica di unirsi a noi in questa entusiasmante fase di apprendimento, e non vediamo l'ora di condividere i futuri aggiornamenti nei prossimi mesi", ha detto Matt Hole, Chief Technical Officer di Morgan Motor Company.

Morgan XP-1

Il gruppo propulsore è stato progettato specificamente per la XP-1, che è abilitata al Combined Charging System (CCS) per la ricarica rapida e dispone di funzionalità di ricarica bidirezionale, due caratteristiche importanti che contribuiranno a garantire il futuro dell'attività di sviluppo in corso dell'azienda. Inoltre, in relazione ai requisiti dei veicoli elettrici, la XP-1 è anche la prima Morgan a essere dotata di un freno di stazionamento elettronico (EPB).

Leggera e aerodinamica

Il peso è fondamentale per ogni Morgan e i tecnici stanno sviluppando le elettriche con una particolare attenzione all'ago della bilancia. Non sappiamo quando pesa la XP-1, ma le informazioni ufficiali dicono che "è paragonabile a quello dell'auto di serie su cui si basa" (la Super 3 pesa 635 kg a secco).

Inoltre, per aumentare l'autonomia e l'efficienza la XP-1 presenta miglioramenti aerodinamici del frontale. Già così queste modifiche sperimentali hanno portato a una riduzione del 33% del coefficiente di resistenza aerodinamica. Altre caratteristiche sperimentali sono i LED di segnalazione del livello di carica esterni che circondano il cofano anteriore e i nuovi copricerchi aerodinamici.

Morgan XP-1 Il display della Morgan XP-1

A bordo, un display su misura consente di sperimentare l'interfaccia utente (UI). Questo display si evolverà continuamente, consentendo agli ingegneri e ai progettisti di raccogliere feedback sul modo in cui gli utenti interagiscono con il veicolo e sul modo migliore per comunicare le informazioni chiave del veicolo nelle future auto sportive.